根據《財訊》報導，近兩年，不少上市櫃公司如國巨、鴻海、富邦金、國泰金、南紡、元太屢屢公告取得或處分海內外私募股權基金，處分利益動輒千萬元台幣，甚至上億美元，獲利相當可觀，顯示曾在台灣沉寂一時的私募基金又熱絡起來。不僅法人客戶借私募基金槓桿資本影響力，高端客層也把私募基金當作另類投資配置。

根據勤業眾信聯合會計師事務所與台灣併購與私募股權協會的統計，2020年台灣私募股權基金投資總額37億美元（約1099億元台幣），創歷史新高，隨著高資產客群對另類投資愈來愈有興趣，2021年和今年可望再刷新紀錄。

《財訊》報導指出，私募投資向來不會透過零售通路推薦給一般客戶，資訊也相對不透明；一次交易至少10萬美元起跳，一般人根本玩不起，但一經接觸，就會發現項目五花八門，從投資太陽能電廠、加密貨幣挖礦、外匯高頻交易、音樂版權資料庫、連鎖餐飲門市都有，宣稱的年化報酬率（IRR）至少20%起跳，令不少投資人躍躍欲試。

穩定配息？ 可能賠上本金

《財訊》報導指出，近來就有資產管理公司或家族辦公室，透過人際網絡，銷售代理海外私募基金。只是賺大錢的有，反例也不少。曾在香港金融業工作、現在台灣從事高端理財顧問的高先生（化名），就正為自己的案子頭痛不已。

幾年前他投資了一檔私募基金，主要是放款給香港上市櫃公司做「表外融資」，也就是不會顯示在正式資產負債表上的融資放款，台灣其實也有民間融資業者提供中小企業取得墊款融資，利率很高，但倒帳風險也不小。

他回憶，當時DM上載明該商品屬於「穩健收息」，年化報酬率約10.5%，由香港持牌的資產管理公司和基金公司募集與管理，保管銀行為香港銀行，也有信託業者監理，只是基金公司註冊在塞席爾，看似很完美。他想，雖然非正式管道的融資，但只要基金公司確保授信方抵押的股票足額，徵信業者嚴選放款對象，就算股價有波動，債權應該也都能保全，所以他就透過台灣總代理投資了5萬美元。

超高報酬？ 伴隨極大風險

沒想到近兩年香港金融環境劇烈變化，不少公司股價暴跌，基金開始不能正常配息。高先生向基金公司要求提前贖回，卻得到：「現在香港各行各業都辛苦，我們不應該在此時雨天收傘、抽人銀根」的說法；而且為了配息，基金公司也把作為抵押權的股權都賣掉了，現在不僅一年沒配息，連本金也拿不回來，他和一群台灣投資人正準備要對該基金公司提起跨國訴訟。