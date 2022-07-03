通膨壓力大，聯準會快速升息期盼有效抑制，然也將對經濟成長帶來負面效果，股市反應在前，累積一定跌幅後或有技術性反彈，而台股來自外資賣壓仍重，但是融資餘額迅速減少，籌碼沉澱亦有助強化反彈力道。(圖/先探投資週刊提供)

跌深是短線最大的利多。聯準會自一九九四年以來首次升息三碼，並上調預期通膨率與下調經濟成長率，美國公債殖利率衝高，然而在短線迅速修正與鮑威爾國會聽證會重申立場過後，四大指數聯袂展開反彈，也終止了連續三周周線收黑的窘況，熊市反彈雖能暫時鬆一口氣，不過中長期偏空格局還沒有改變。

下一個重要的觀察時間點，約莫在七月十日公告六月的ＣＰＩ（消費者物價指數），持續位處相對高檔是正常的，若能夠不再創高，除了有利延續反彈格局之外，九月過後升息腳步或有機會出現變化，不過也必須謹記鮑威爾所強調，降低通膨的承諾是無條件的，代表諸如失業率、經濟成長率等暫時是可被犧牲的。

或將進入熊市反彈

通膨最重要的觀察指標當屬油價，西德州與布蘭特原油價格近期自高檔緩步滑落，不過仍在一一○美元附近，然而大宗物資乃至原物料多項商品價格，都已經出現明顯回檔，對於通膨漸緩效果可望逐步展現，然而短時間內迅速升息是把雙面刃，經濟能否禁得起緊縮貨幣政策考驗，端看每個國家自身財政體質。

統計本波美股最大跌幅，道瓊最輕為十九．七五％，S&P 500指數二四．五二％，最早見高點的Nasdaq為三四．八三％，費城半導體指數則是幅度最深達三七．九八％，以華爾街日報所定義，自高點回檔逾二○％即進入熊市，顯示當前股市趨勢偏空，不過熊市也會反彈，技術分析即艾略特波浪理論中的Ｂ波。

以理論而言，熊市反彈成交量能至多溫和性放大，基本面在反彈初期不易有太好的消息，主要架構在跌深後的空單回補與技術性彈升，然反彈幅度也不可小覷，以金融海嘯為例，加權指數於A波修正二五％後，Ｂ波反彈幅度高達二六％，不過Ｃ波修正高達五七．五％，顯示真正決戰的時間點可能還沒有到。

根據聯準會點陣圖推估，明年將會再升息，然幅度相對有限，而後年則可能降息回到今年底的水準，搭配鮑威爾聽證會答詢時坦言，央行可能把利率提高到足以導致經濟衰退的程度，實現軟著陸是很有挑戰性的任務，綜觀華爾街法人機構報告，預估進入衰退機率多在五成上下，顯示變數太多對未來沒有把握。

以事件套用波浪理論，金融海嘯當時Ａ波肇因於次貸風暴，Ｃ波則是其所衍生出雷曼兄弟控股破產，股市每一次轉折時空背景都大不相同，不過人性卻從來沒有改變，此次修正因通膨而起與貨幣緊縮政策，反彈同屬市場短期修正過頭或賣力暫竭盡，是否還有Ｃ波或其幅度，則須視通膨與政策對經濟、需求端的衝擊。

融資大減 法人不同調

就算美國聯準會於七月再升息二～三碼，也已被市場視為預料之內，且修正反應在前，公債殖利率於鮑威爾聽證會後高檔震盪、未再衝高，帶動科技類股反彈，加上技術面收斂與長期均線間的乖離率，Nasdaq為四大指數中率先碰到月線，顯示現階段股市進入Ｂ波熊市反彈機會濃厚，將有望帶動國際股市表現。（全文未完）

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