退休金該如何準備才能讓下半輩子高枕無憂？富蘭克林華美投信副總邱良弼建議，勞工在職期間應該要選擇自提6%，並申請勞保老年年金展延，一年可多給付4%（最多20%）最後靠著勞保＋勞退的資金，每個月可以月領8萬。

勞工在職期間，雇主需要提撥最少6%到勞工的退休金專戶，勞保則依照薪資級距進行投保，退休後可領老年年金。此外，勞工也可以自行選擇是否增加提撥額度，最高6%至退休金專戶，不僅可以增加退休金的數字，提撥的金額也可以免除計入當年度的綜合所得稅，因此存在節稅功能。

鏡周刊報導，富蘭克林華美投信副總邱良弼透露，「勞退新制上路後，我就開始有自提6%，加上雇主的提撥，每年累積提撥金額超過20萬，以平均年投報率3%來算（目前報酬率超過3%），到65歲退休的時候，帳戶可累積超過700萬，月領可有5.3萬，這就是時間加複利累積出來的效果。」

此外，邱良弼表示，如果再申請老年年金展延，每一年可按給付金額增給4%，因此若讓它再放個5年，5年後退休金等同又增加20%（規定最多增給20%）這也能把退休金變大。

邱良弼強調，如果當初老年年金沒有申請展延5年，平均月領是2.4萬，如果申請了就會是3.2萬，加上勞退月領5.3萬，等於月領8萬。換言之，退休後不必工作就能月領8萬。

邱良弼也提醒，在職期間除了要提升專業能力、提高薪資，一定要自提6%，時間是年輕人最大助力，複利則是最好的武器，即便初期效果不大，但長久下仍可以創造效果。