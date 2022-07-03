「請把尿液回收給我們！」當非營利研究機構富足地球（Rich Earth）貼出尿液儲存回收的廣告，最初美國佛州居民露西（Kate Lucy）只覺困惑。

其實，這個過程稱作「人尿回收」（peecycling）。近期，法國工程學名校國立橋路學校（Ponts）研究員埃斯庫利爾（Fabien Esculier）向歐洲新聞台（Euro News）證實，有機會讓肥料永續利用！

早在七年前，埃斯庫利爾就創辦碳、氮和磷循環城市優化計畫（OCAPI），目標研究、推廣人類在城市的排泄物利用；但直到俄烏戰爭，全球才急需化肥的替代品。俄羅斯和白俄羅斯出口全球四成鉀肥，前者的氮肥出口占比達兩成，西方制裁並惡化肥料荒。

他表示，尿液不只富含氮、磷、鉀等營養，也等於廢物循環再利用，解決化肥的優養化問題。此外，不用擔心把尿液中的抗藥性細菌帶入環境，密西根大學研究也背書，「經過收集、殺菌與處理後，抗藥性DNA有效被分解。」

瑞典尿液肥料公司Sanitation 360估計，人類尿液能取代全球四分之一的氮肥和磷肥；而且小便不需沖水，還可以順便省水。

富足地球招募約兩百位志願者在家小便裝瓶，接著帶到尿庫集中處理，提供農場草地施肥。「一開始有點笨拙，但會習慣的！」露西全家後來都成為志願者，支持「植物養活我們，我們養活他們。」

該組織估計，用一個成年人每年排出的尿液製肥，能種出一百四十五公斤小麥，足夠一個人吃兩年；Sanitation 360的目標，是每年收集近五十位成年人的排尿量，將其乾燥、壓成顆粒後，用以種植大麥。

目前，法國、美國、南非、印度和墨西哥等多國正進行相關實驗。不過眼前仍有兩大挑戰——除了改善管路系統，加快尿液運送以降低成本之外，更困難的，或許是說服人們改變習慣，才能「尿尿救地球」！