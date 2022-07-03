在毛小孩比人小孩多的時代，一間台廠竟以一條狗繩，寫下年營收破10億、20年翻百倍的商業奇蹟。

現在歐洲，每兩隻狗，就有一隻使用它生產的遛狗用具，像是牽繩、項圈或胸背帶等。它的全球市占率超過三成，從全美最大寵物零售連鎖通路PetSmart，到歐洲最大寵物用具品牌Trixie皆是它的客戶。

它，是喬國皮革，也是全球知名寵物用具代工廠之一。

1980年代，它從生產牛皮起步，直到2000年，才半路出家，投入代工遛狗用具。一位產業後進者，如何變身犬圈霸主？故事，從一門意料之外的生意說起。

後進者反獲日本大單

克服海外技轉，再攻進歐美

當時，日本第三大寵物用具品牌Hotta因國內生產成本提高，決定來台尋找代工廠，最後卻意外選上零經驗的喬國。

原因有二，一是，Hotta發現，有底子的工廠，對方有既有客戶與製程，未必願意為新訂單改變生產流程。喬國有代工資歷，但在寵物領域仍是一張白紙，反而是優勢。

二來，它曾有多次「斜槓」經驗，副總經理趙國強舉例，工廠初創是產製牛皮，後研發人造皮革，做過鞋材、球拍柄皮等，「從零開始、打掉重練，是我們熟悉的事。」雙方一拍即合。

「從日本品牌開始，等於是從最難的商品做起。」趙國強回憶，23歲那年，他與1位日語翻譯，在日本Hotta工廠蹲點1個月，接著在喬國位於深圳的閒置廠房著手生產。

海外技轉，難度在於，「以規格不同的原料，出產與日本一模一樣的產品。」他說。例如，日本紗線的丹尼數（編按：紡織纖維粗細的單位）與台灣紗線不同、染料也不同。為了完全仿造日本製牽繩的手感、柔軟度與顏色，必須不停調整參數，「連一寸繩要織幾針，都有差別，」校正工作就耗費數月。

Hotta更技轉一項裁切技術，讓喬國的狗圈織帶接口不卡狗毛、也不會扎飼主的手。此技術，現在也是當今犬用項圈主流織造技術。

經一年練功，喬國挾著中國製造的低廉成本，與日本技轉的製程優勢，迅速在市場搶盡鋒頭。2000年喬國與Hotta立下君子之約，只要不接日本他牌生意，即可在海外拓展代工版圖。次年，它進攻歐美市場，即拿下Trixie大訂單。

但，放大規模，才是挑戰的開始。

產線改革迎合少量多樣

一條龍操作，員工成關鍵

過去，犬用具主要用於狼犬或看門犬等中大型護衛犬，重視耐用度。但近年來，伴侶動物觀念興起，犬種更多元了，光一款項圈或胸背袋，尺寸就分為超小型犬、小型犬、中型犬、大型犬，且款式要多、設計要新，產品訴求少量多樣。

趙國強估計，每接一個客戶，意味著產線要多300至500種品項。這代表代工廠的供應鏈越變複雜，生意也越難做。

代理日本最大寵物品牌的台灣多格漫公司總經理林柏成不諱言，全球業內幾間大規模寵物用具代工廠，皆把生產版圖轉向涉獵飼料、玩具等，唯獨喬國專注在項圈、背帶等，「把遛狗生意做到最精、最大、最強。」

背後關鍵是生產線改革。趙國強說，過去工廠以「技術分工」，分成裁切、車縫、包裝，這在產品少的情況下可行，但當客戶變多、產品變廣，會導致產線上塞滿一堆半成品，且裁切完的大量面料，還要再搬運至車縫部門進行加工，形成人力與時間的浪費。

因此，喬國改為「品牌分工」，讓單一產線可完成一條龍生產，此舉能精準控制產出數量，避免半成品囤積，也能加速出貨，減少庫存壓力。林柏成觀察，喬國的做法，類似於豐田汽車「精實生產」（lean manufacturing）的做法。

但此舉最大難度在人員的再訓練，部門分工從單一技術轉向一條龍生產，等於幹部要有能力讓原料從零到製成完成品。「不能想著只切洋蔥、蘿蔔，每個人都要能當大廚。」趙國強說，喬國推動長達1年的教育訓練，且將跨部門作業能力列入KPI。

過去斜槓不同產業的資歷，也成為喬國突出的特點。例如早期做鞋材、運動用品，累積各種布料、五金等逾50家供應鏈人脈。它把多樣材質運用在寵物用具，如止滑的PU人造皮革、潛水衣布料，或透氣的網布等，以研發與設計能力，留住客戶的心。

這些轉型拉大喬國與競爭者的距離，當品牌多、品項多，市場越繁雜，它越占有優勢。

「守舊，在我們的產業是生存不下去的。」趙國強說。喬國的百變戰法，上至跨足新產業，下至改良新製程，讓老皮革廠變身狗繩王，成功的關鍵，即是不甘於現狀的經營態度。