國民黨智庫執行長柯志恩獲徵召參選高雄市長後，遭到綠營及其側翼開炮，除質疑她在美國置產，甚至連藍營稱柯是「陽光女孩」也遭抨擊。國民黨台北市長參選人、立委蔣萬安日前在臉書向柯志恩喊話，「越艱困越強韌，柯志恩加油！」

民進黨及側翼網軍近日不斷對柯志恩發動攻擊，蔣萬安1日表示，自己和柯同一屆進到立法院，從「一例一休」到「食安議題」，一起監督政府施政，經歷了大小戰役，一路走來，是戰友也是好友，面對挑戰，從來沒看過她退縮，她始終無所畏懼的針砭時政，不曾停止追尋公理正義的腳步。

「With great power comes great responsibility」蔣萬安說，力量越強，責任就越大，年底的選戰，是挑戰也是改變的契機，相信柯志恩一定會全力以赴，把流言蜚語化作逆襲的動力，在越艱困的環境，一定能綻放出更加璀璨動人的光彩，一起做最好的準備。對此，柯志恩也現身回應，感謝萬安，台北高雄一條線，我們一起加油！