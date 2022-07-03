本土疫情仍未退燒，每日仍有破萬例本土確診與多人死亡。一份最新民調指出，總統蔡英文的施政滿意度為44.9%，已跌破五成；其中，北部民眾及20-39歲的民眾竟對蔡英文的不滿意度較高。此結果引熱議，不少網友驚呼：「年輕人轉向了？」更有人直呼這是「老天有眼」，認為此為民進黨的一大警訊。

根據《CNEWS匯流新聞網》於6月30日發布之「6月份全國定期調查」顯示，蔡英文的施政表現，有44.9%的民眾感到滿意（17.4%非常滿意、27.5％還算滿意），34.9%不滿意（19.1%不太滿意、15.8%非常不滿意），20.2%則無意見。

從該民調再作交叉分析，北部民眾及20-39歲的民眾，對蔡英文的不滿意度較高；居住在雲嘉南地區、40歲以上以及民進黨支持者，對她的滿意度較高。

此消息引熱議，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「年輕人轉向了？」「年輕人不是最挺蔡的嗎？」「看來年輕人開始覺醒了」、「疫情死那麼多人還有44.9%滿意度，台灣人沒救啦」、「很多老人、小孩都走了，民調下滑剛好而已，只能證明老天有眼」、「希望清醒的人能比死忠的人更多」、「民進黨執政如何自己清楚，這個民調就是一大警訊」。