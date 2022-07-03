九合一選戰就在年底展開，各政黨都摩拳擦掌準備，尤其是六都的部分更是備受關注，對於「北北桃」更是藍綠兵家必爭之地。對此，退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰昨（2）日就表示，參選人的「看好度」會影響到「支持度」，更直言「竅門就在這邊」，引發討論。

于北辰昨日在網路節目《新聞面對面》中指出，現在的蔣萬安不錯，形象也很好，但蔣萬安現在面臨到「國民黨是個逆境」的狀況，于北辰直言，整個國民黨的招牌不是加分的，而是扣分的。他認為，蔣萬安的支持度，一直都比國民黨的支持度要來得高，蔣萬安是加分，國民黨是扣分，所以陳時中真的正式出來參選的時候，黃珊珊的支持度還有15%以上，蔣萬安就危險了。

于北辰也提及，郝龍斌曾對蔣萬安暗示，「在選舉的時候，不要打黃珊珊，要打柯文哲」，因為柯文哲才是市長，因此如果打柯文哲打得越兇、越狠，黃珊珊感到有危機他就會跟柯文哲切割，而「一切割蔣萬安就成功了」。至於陳時中會不會參選，于北辰也咬定「一定代表民進黨參選」，而陳時中的問題就在於疫情，如果他參選之後，疫情就平了，那當然對他是加分，但如果8、9月天氣變冷之後，疫情又上來，那陳時中當然扣分。

至於桃園，于北辰則點出了現在桃園林智堅的支持度是29％、張善政27％、賴香伶5％、38％還沒決定，他認為「這非常的真實」，而看好度卻是林智堅29％、張善政21％，于北辰更接著分析「看好度」，他認為看好度是指「認為該候選人是否會當選的意念」，因此看好度會影響到「支持度38％還沒決定的人」，這也讓于北辰強調「這場選戰的竅門就在這邊」。