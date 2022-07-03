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Joseph Fucheck, accused of a hate crime in Miami, posed as a Navy SEAL for nearly a decades, even though he never served in the military.



He had uniforms, medals and even fake documents claiming he'd won a Purple Heart and a Silver Star https://t.co/JaMF5Hg8TU pic.twitter.com/h23e6hh9Ep — David Ovalle (@DavidOvalle305) July 6, 2020

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，美國有一名男子先前在與他人爭執時，持槍不斷揮舞並髒話連篇，聲稱自己是退役的精銳「海豹」（SEALs）特戰部隊；甚至曾自稱官至中將。最後他被證明從未在美軍服役，最高面臨15年有期徒刑，並被直接命令「禁止繼續冒充海豹部隊成員」。

《邁阿密前鋒報》（The Miami Herald）報導，非裔男子懷恩（Dwayne Wynn）2020年6月在鄰居家聊天，當時58歲的邁阿密男子弗切克（Joseph Fucheck）開車經過，並將一張小廣告卡放進屋子前方的郵箱內。

懷恩走過去拿起卡片，讓弗切克立即折返，聲稱懷恩偷走他的廣告，持槍不斷揮舞並對懷恩使用種族歧視用語和對同性戀者的蔑稱，還宣稱他帶槍的理由，是因為自己曾在海豹部隊服役35年，還叫懷恩去車後「看看我的紫心！」即美軍戰鬥負傷者獲頒紫心勳章後可申請的專用車牌。

弗切克稍後被檢方指控犯下涉及致命性武器傷害未遂行為的加重企圖傷害罪（aggravated assault），更由於其針對特定族群的歧視態度，使相關刑罰在佛州的仇恨犯罪（hate-crime）法下被加重，最高可處15年有期徒刑。

報導指出，弗切克近期已接受包含3年緩刑在內的認罪協議，但其中有一項十分不尋常的條件，便是要求他「不得假裝自己是軍人或警察」。

根據調查，弗切克多年來不斷假裝自己曾在美軍服役，擁有整套軍服、紫心勳章、銀星勳章和一系列偽造軍事文件。看過弗切克仿造檔案照的退役海豹部隊成員希普利（Don Shipley）告訴軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose），弗切克的蒐藏品根本不擬真；佛州皮爾斯堡（Fort Pierce）的海豹部隊博物館（Navy SEAL Museum）館長凱瑟（Rich Kaiser）更指出，弗切克曾自稱官至中將，但好笑的是，海豹部隊至今僅有3名成員當上中將，「而且3個人我都認識」。