長榮海運周四（6/29）除息秀失靈，當日股價雖一度衝高，但盤中湧現賣壓，終場跌破90元，往後兩天股價持續下探，失守80元。連日的下跌使不少水手套牢，連同29日才公告買進長榮的漢來美食也認賠殺出，虧損3460萬元，看的網友驚呼，「原來是你在殺」。

漢來美食29日公告，自今年6月27日至29日期間，斥資9288萬元買進900張長榮股票，成本價落在94元至108.5元，累計持有1500張。

不過29日股價雖一度衝高至95.7元，但盤中賣壓沉重，尾盤收在89元，後兩天股價持續下殺，昨（2日）收在每股79.8元。隨著長榮90、80元關卡接連跌破，漢來美食再發布重訊，處分1000張長榮股票，均價落在85.3元至95元，處分損失約3460萬元，還持有500張。

消息傳至PTT股板掀起熱議，「原來是你在殺」、「他不會是第一個逃的，也不會是最後一個」、「大韭菜被割了」、「終於撐不住了」、「還有500張沒賣」、「不是前天才買？」、「這個畢業文有誠意吧」。