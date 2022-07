一項刊登在《鍛鍊與運動研究季刊》(Research Quarterly for Exercise and Sport)的研究表明,相較其他高強度間歇訓練(HIIT)例如快走、跑步,「北歐式健走」能額外帶到上半身,使用全身近80%-90%的肌肉,達到最大限度的鍛鍊,有助心臟血液循環改善健康。

根據CNN報導,低強度「北歐式健走」起源於北歐國家芬蘭,是一項滑雪運動員在夏季的訓練方式。2手同時套上專門的健走杖,你可以同手同腳、或是用健走杖拉動身體前行等多種技巧,尤其上下山時特別有用。

以往針對北歐式健走與心臟病患影響的研究甚少,主導這項新研究的渥太華大學(University of Ottawa)運動生理學專家珍妮佛(Jennifer Reed)表示,「北歐式健走中的關鍵-健走杖,它能增加配速和控制姿勢,進而提升步行擺幅。不過會需要良好的平衡感,所以不是每個人都適用。」

130名受試者接受為期12周的訓練計畫,同樣60分鐘有些人進行北歐式健走,有的人則騎自行車、划船等中高強度HIIT運動。發現所有運動皆能緩解人們憂鬱傾向並提高生活品質,其中又以「北歐式健走」成效最顯著達19%,能多消耗20%熱量。

「測量步行達到的成效,最重要的是認知到所謂的『具體任務』,這就是為什麼專注於行走動作的鍛鍊比起其他更能發揮最大限度。」

紐約大學(NYU)心肺復健學主任懷德森(Whiteson)表示,「有氧訓練提升心肺能力,對降低未來可能心臟疾病有極大幫助。」報導指出,更樂觀的結果顯示,還可以預防其他心血管疾病,如糖尿病、肥胖。

研究最大的收穫是每個人都能從鍛鍊中獲得好處,專家一致認為,「健康沒有萬靈藥,運動是能同時預防百病的藥物。」