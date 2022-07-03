蕭亞軒驚喜上台頒最佳女歌手 火辣紅衣低胸到肚臍

第33屆金曲獎於2日晚間在高雄巨蛋登場，於當日早上便傳出蕭亞軒為此次彩蛋，神隱多年終於復出，吸引不少網友爭相討論，她以一襲深Ｖ紅色禮服現身，火辣性感程度不輸當年，在頒發歌后獎項時，她提到自己出過16張國語專輯，卻從未拿過金曲獎項被外界形容為「遺珠」，不過她表示「我是金曲獎的珍珠。」並大聲宣布一消息「Elva is back！」

蕭亞軒於金曲頒獎典禮上，以一襲紅色Saint Laurent禮服驚喜現身，上身的深Ｖ設計為露酥胸，下身則有開高衩的裙擺，秀出白皙纖長的長腿，再搭配標誌性的俐落中分馬尾，相信都讓不少粉絲直呼「瀟灑小姐回來了！」而身為寶格麗（BVLGARI）大戶的她，在此一盛事自然也會配戴愛牌作品，手上配戴的是Serpenti Viper系列戒指與手環、頸上則有條Serpenti頂級鑽鍊，指間還有1只要價約2300 萬元的5.48克拉鑽戒，最此次復出亮相，光是珠寶行頭總價約5000萬元，氣勢可說輾壓全場星光行頭。