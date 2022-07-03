第33屆金曲獎相隔16年再次回到高雄，今（2日）在高雄巨蛋盛大舉辦，本屆歌王為60歲陸籍，歌后則是蔡健雅以《DEPART》 第4度封后，打破阿妹張惠妹的紀錄；評審團主席阿弟仔會後受訪表示，「每項獎都經過多輪競爭，每位入圍者都很厲害，每位得獎者都經過天時地利人和。」他表示台語男歌手、華語女歌手、最佳新人、年度歌曲、年度專輯、評審團大獎、最佳樂團獎等都經過激烈討論。

阿弟仔表示在華語男歌手獎方面，Yellow 黃宣、盧廣仲、崔健、裘德都經過一番激烈討論，崔健跟黃宣廝殺到最後，「評審都很糾結，一位是新生代音樂人，擁有相當敏銳的音樂力，可惜他遇上放眼整個華語市場具有時代代表性的能量歌手，可惜最終輸給崔健。」透露黃宣最終以一票之差輸給崔健。

在最佳女歌手方面，阿弟仔表示蔡健雅在第一輪就以過半數的票數勝出，「蔡健雅這次的返璞歸真，讓評審團決定選她為華語女歌手。」年度歌曲上，阿弟仔可惜的說最佳歌曲不該只有一首歌，「每首歌都是代表性的，都有支持的群眾，很多歌都很棒」，他也建議下屆金曲獎在年度歌曲方面可以多給幾座獎座。