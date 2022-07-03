地方爸爸暴動了！有名正妹在臉書貼文徵求暑期家教的機會，該正妹不僅學歷好，會、指考成績優異，人美心地也美的正妹還提供「免費教學清寒學生」的名額，正妹也放上自己的照片上，清秀亮麗的外表，立刻引起「地方爸爸歪樓猛報名」，甚至網友也開玩笑表示「我沒兒子但我想學國中英文」、「每位爸爸的求知慾都蠢蠢欲動」。

一名正妹在臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文，正妹徵求暑期家教機會，由於正妹不僅學歷突出，會考與指考成績也很優異，人美心也美的正妹，甚至還在貼文的最末段寫著「另外徵1位免費教學的清寒學生，但需附清寒證明」；另外從正妹PO網的照片可見，正妹長髮過肩，白色公主袖上衣搭配灰色裙子，頭頂掛著一副白色墨鏡，站在伴隨夕陽的海邊，其樣貌十分清新。

正妹照片在網路曝光，立刻引起網友暴動，「我沒兒子但我想學國中英文」、「不忘清寒家教，真心佩服」、「這已經歪樓了啦，地方爸爸猛報名」、「我英文負100急需1對1面對面求教導求學習」、「地方爸爸開始暴動」、「每位爸爸的求知慾都蠢蠢欲動」、「老師，我所有科目都要補」、「推最後一點，很有愛」。

正妹家教文內容如下：

科目：國小全科伴讀、家教；國中全科伴讀/國文、社會科家教

學經歷：嘉義女中、國立政治大學地政系土地管理組（原為社會學系轉系 應屆升大二）

地點：嘉義市區

考試成績：國中會考，國、英、社 A+ 數A；110指考，國（全國前5.25%）、數乙、地理、公民（全國前3.15%）頂標、英文、歷史前標

預期薪資： 伴讀（國小300+/國中400+）、家教（國小400+/國中500+）

教學方式：每位學生合適的教學方式不同，可私訊詳細討論！

家教經驗：小四國語（景興國小）、國一數學（政大附中）

另徵一位免費教學的清寒學生 需附清寒證明！