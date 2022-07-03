白俄羅斯總統魯卡申柯今天宣布，軍隊在3天前成功攔截烏克蘭向該國軍事設施發射的飛彈。如今越來越多人懷疑明斯克（Minsk）也有參與烏克蘭與俄羅斯的衝突。

白俄羅斯通訊社（Belta）引述總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）說法報導，「我們受到挑釁。我必須告訴你們，大約3天前，也許更早一點，他們試圖從烏克蘭發射飛彈，攻擊白俄羅斯的多個軍事目標。」

魯卡申柯說：「感謝上帝，我們的鎧甲（Pantsir）防空系統攔截了烏克蘭軍隊發射的所有飛彈。」

烏國上週指控，從白俄發射的飛彈擊中境內邊境地區。

魯卡申柯今天重申，白俄無意干預俄烏衝突，「如我1年多前所說，我們沒有打算在烏克蘭參戰」，不過，一旦遭到入侵，白俄必會捍衛自身領土。

法新社報導，俄國克里姆林宮的長期盟友白俄羅斯自2月24日以來一直支持莫斯科在烏國的軍事行動，並充當俄軍後方基地。

白俄在軍事和經濟上嚴重依賴俄國。2020年白俄反對派指控魯卡申柯「偷走大選」後，國內爆發大規模示威，魯卡申柯更需要仰賴俄國支持來鞏固自身地位。

6月25日，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）接見魯卡申柯時還預告，莫斯科將在未來數月內運交可搭載核彈頭的伊斯坎德-M（Iskander-M）戰術飛彈系統給白俄。（譯者：施施）1110703