江惠儀與男友三秒開心舉辦慶功宴。（孫伊萱攝）

江惠儀被拱與男友臉貼臉放閃曬愛。（孫伊萱攝）

「第33屆金曲獎」頒獎典禮昨（2日）晚落幕，江惠儀憑專輯《空》第4次入圍、第2度奪下台語歌后，她在交往7年的製作人男友三秒（Samuel）陪同下開心辦慶功宴，被問到結婚、生子進度？2人表示一切順其自然，長輩們也都不會催，「雖然不排斥先有後婚，不過沒把握可以給孩子一個非常好的環境前不會想生，因為責任有點大」 ，三秒更為證明2人未祕婚，秀出身分證上的空白配偶欄。

江惠儀的本業是中華電信工程師，連2張專輯都是獨自出資，目前把唱歌當成興趣，三秒甜讚女友：「我覺得她多重身分大家都知道，金曲獎一片看過去，惠儀對我而言是個很獨特的存在，我最欣賞她的態度和創作。」並笑喊該專輯不是愛的結晶，而是恨的結晶，「歌詞裡面有很多恨」，被問到是否曾經吵到快要分手？ 三秒也笑答「我很戲劇化，惠儀很冷靜，所以我們吵不起來」，至於是否已計畫發行下張專輯，三秒表示「做專輯沒有預設一定什麼時候要發，這個專輯也是很順其自然」。

江惠儀此次金曲慶功可謂一波三折，原本預訂的餐廳水管意外爆裂，整間店大淹水，另找場地後又不小心撞場，小倆口約定好要在台南看球賽，又因為下大雨取消，被說是「最慘歌后」，不過最後再度順利奪下歌后，10月也將在台北三創舉辦個人演唱會。