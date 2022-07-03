宜蘭的國寶級人物，小說家黃春明，應邀在礁溪老爺，出席《九彎十八拐》雜誌出刊第一百號的活動。

我有幸，在台下望著黃春明精神抖擻的講話。

多年前，我去宜蘭看他，拍一支紀錄片，他帶著我，騎摩托車，穿越他的童年往事，我則回味他小說裡的人物與情節，如何在這些田埂，巷弄間，被編織被形構。

他不止是一位小說家而已，他還是一位行動家，以他相信的文字理念，實踐在兒童劇團，在社會行動上，這麼多年過去了，他始終精神奕奕。

礁溪老爺酒店總經理沈方正，從在礁溪的第一天起，便把飯店當成舞台，客人進來輕鬆自在，徹底放鬆，而這舞台還能讓每個人，從這裡眺望蘭陽平原，眺望山川之間，人文理念的顯現，常民文化的鋪陳。

《九彎十八拐》從第一期起，礁溪老爺便長期訂購三百本，讓每間訪客能在房間內，泡完湯，吃過飯，喝了茶，手擁一本《九彎十八拐》，便悠悠哉哉的，跌入蘭陽平原的夢，龜山島的幽杳，以及，黃春明與他的一群志工們所捕捉的文青的想望。

我看著老友沈方正，偶像黃春明，一一在台上講述他們的是如何透過一本雜誌，一棟飯店，編織出蘭陽平原，五峰旗瀑布下，旺盛的民間生命力，心頭很是溫馨也很激勵。

尤其，策展單位極有巧思，設計出一條可以展現一百本雜誌封面與內容的陳列櫃，曲折蜿蜒，一如盤踞在台北通往宜蘭的九彎十八拐，那真是令人要擊節讚賞，台灣最美的風景無疑是人的創意與智慧。

祝福我的偶像黃春明，祝福我的老友沈方正，我們能做的，除了善盡自己的本份，為這塊土地墊高一分眺望世界也被世界眺望的地磚外，我們還能有其它的奢望嗎？

噢，可能有，要不要試試，再墊高兩分或三分的可能呢！？黃春明的公子黃國珍，一塊來吧！

作者為知名作家

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