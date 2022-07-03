2024年，將迎來臺北建城140周年，1884年搭建起的城牆，曾經是都市的臂膀與屏障，捍衛著先人的安居樂業，守護著孩子的書聲朗朗，但140年前台北沒有文學館。

1898年在京城維新變法風起雲湧，當年7月總理衙門呈上〈籌議京師大學堂章程〉。打算建構第一個大學，由梁啟超起草，標榜的「中西並重，觀其會通」，「功課」分「溥通學」和「專門學」兩類，「文學」不入「專門」。「溥通學」中的第九門的「文學」，僅排在「體操學第十」之前，文學給放逐到邊緣，但勝過體操。

隨著現代化的發展，城牆拆了，現代化的台北城中，體育勝過了文學，規劃中的臺北文化體育園區從2012年動工，號稱投入288億的預算。就藝術領域言，台北有「北美館」、「台北當代藝術館」、「臺北數位藝術中心」等，不勝枚舉，北美館年度預算約1800萬元。文學界卑微地請求設立台北文學館，終於有了一線曙光。

多年來，臺北文學資料未有專職機構收藏，散失嚴重，每每有前輩作家辭世，就會再聽到一次他的藏書文物流失的感嘆。過去臺靜農先生逝世周年前，包括眼鏡和文房四寶等等，送到北京魯迅博物館典藏。

其後，柏楊先生的手稿、藏書都大量捐給中國現代文學館，資料相當豐富，其中包括了柏楊先生珍藏的書籍，他本人全部著作的各種版本、創作參考用書、各類雜誌，以及部分著作的手稿、書信、剪報、照片、名家書法字畫、使用過的物品實物等共11742件。最近包括張秀亞、林海音、洛夫的文獻資料與手稿，也都捐入中國現代文學館。這些在臺北發光發熱的作家，因為臺北不重視文學資料典藏，於是將大量流失。

101年，我受台北市政府委託，「臺北文學館規劃設置暨營運管理研究案期末報告」：一個完整的文學館，應結合博物館、圖書館與研究機構三方功能，主要工作是：典藏、教育推廣、國際交流、出版以及數位傳播。只是藏品展示，或者只是圖書借閱，都會窄化了文學館設立的功用。國內文學館一般有收藏、展覽功能，有一些地方文學館與縣、市圖書館結合，也提供民眾在館內閱覽圖書。

在一個超過百年歷史的「古都」談理想的文學館，台北市現在沒有預算，願意設置市立的文學館、沒有人力，願意提供文化行政人員、沒有場地，願意建構展示典藏空間所，幸我們有的是民間力量。

典藏：文訊以長期搶救文學史料與檔案

研究：文訊有豐富的臺灣文學研究能量

推廣：文訊有辦理台北文學季與文學獎的經驗

教育：在紀州庵的文學森林啟發無數的文學愛好者

國際交流：推動長篇小說國際交流互動

請放下複製一個臺灣文學館的想法，台北有著華文文學與出版環境中，獨一無二的自由、多元與創意的土壤，讓台北文學館從民間出發，打造出文字的桃花源。

為台北文學館奉上一塊磚，期待2024年臺北建城140周年，今天築的磚牆，會成就真正的「台北文學館」。

「共繪台北文學藍圖──百位文化人的城事提案」第五天，最後一日晚上場與談人為朱宥勳、吳妮民、崔舜華、梅家玲​、許榮哲、須文蔚、黃建業、楊翠、趙政珉​，與身兼主持的陳素芳。

作者為國立台灣師範大學國文學系教授

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