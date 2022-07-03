巴勒斯坦官員今天表示，當局已將射殺半島電視台美籍記者阿克萊的子彈交給美國法醫專家，以證明該阿克萊確實遭到以色列士兵開槍擊斃。

巴勒斯坦檢察總長哈提卜（Akram Al-Khatib）告訴法新社，當局已獲得美方保證，不會對殺死阿克萊（Shireen Abu Akleh）的子彈進行任何修改，且評估完成後將立即歸還。

據巴勒斯坦官方新聞機構瓦法社（Wafa）報導，巴勒斯坦當局同意將子彈交給美國，但拒絕交給以色列。

巴勒斯坦裔美國籍的阿克萊5月11日在約旦河西岸（West Bank）北部哲寧（Jenin）難民營報導以色列軍隊突襲行動時中彈身亡，當時她戴著頭盔、身穿一件有「記者」（Press）字樣的背心。此事導致以巴3月以來的緊張衝突進一步升溫。

巴勒斯坦的官方調查發現，這名知名記者因頭盔下方被儒格Mini-14（Ruger Mini-14）步槍擊發的5.56厘米穿甲彈擊中而身亡。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月承諾，無論事實如何，美國都會追究責任。

布林肯說：「我們正在尋找獨立、可信的調查。一旦有那樣的調查，我們將遵循事實，無論事實如何。就那麼簡單。」

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）日前也宣布，該署調查結果顯示，向阿克萊開槍的是以色列部隊，而非以色列當局一開始所稱，是巴勒斯坦武裝人員濫射的結果。（譯者：施施）1110703