台北市長選戰，民進黨中央遲遲未決定人選，據媒體報導，兼任民進黨主席的總統蔡英文積極勸進前副總統陳建仁參選，甚至稱民進黨在等他點頭。至於陳建仁在等什麼？媒體人「逆風的烏鴉」認為，陳建仁會擔心有可能當選，他的月薪將從特聘研究員4、50萬元減少到台北市長的19萬元，收入損失將會很巨大。

逆風的烏鴉3日在臉書貼文表示，外傳蔡英文力勸陳建人參選台北市長，這消息有一定可信度，原因有二：第一，以現在疫情的狀況，衛福部長陳時中不太適合落跑去選市長；第二，蔡英文不會想把台北市拱手讓給正國會，所以算來算去，如果陳時中不能選，讓自己人陳建仁出戰，應該是蔡英文最好的選擇。

逆風的烏鴉接著指出，台北市長這一役，「三腳督」的態勢已成。只要民進黨不要派太差的人，都很有贏面。陳建仁當選的機會不會比陳時中、前交通部長林佳龍低，既然這樣，陳建仁在等什麼？

逆風的烏鴉認為，陳建仁不想選，是因為「可能選上」，因為一旦選上，他的收入損失將會很巨大。陳建仁卸任副總統後，擔任中研院特聘研究員，月薪大概在40、50萬元；但如果他選上台北市長，薪水則只有19萬。

逆風的烏鴉覺得，陳建仁的首選應該是疫情指揮中心指揮官，這樣特聘研究員就可以兼任、薪水照領；其次應該是選新北市長，反正選不上，請一個月假，走個過場，選完繼續領錢。選台北市長，選上的損失太大了。