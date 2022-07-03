民進黨新北市議員張志豪。（中評社）

民進黨2022新北市長人選遲遲未出爐，對此，民進黨新北市議員張志豪表示，地方上的小雞們現在簡直無所適從，現在他們議員們私底下在無所適從的情況下其實都很慌張，選舉時間已經越來越緊的情形下，如果民進黨在新北市提的不是超強人選，那恐怕會相當不利。

根據港媒《中評社》報導，張志豪指出，目前民進黨新北市長人選未定，過去幾屆市長人選大概都是在5月底出爐，包括2010年蔡英文選新北市長，2014年現任立法院長的游錫堃參選，乃至於2018年由現任行政院長的蘇貞昌選新北市長，其實都大概5月底左右確定下來，這次時間顯然比過去晚了。

張志豪表示，人選部分當然尊重民進黨中央的決定，但是最好能儘早把人選趕快拍板確定，戰鬥團隊才能趕快成型，否則地方上的小雞們現在簡直無所適從，其實都很慌張。

中評社問，基層民眾會不會覺得民進黨有點不敢與侯友宜正面對決的感覺？張志豪指出，這點確實是。「我們還是要讓支持者看到說超強母雞是不怯戰的，我們是很期待看到這點！」