第33屆金曲獎頒獎典禮昨（2）日晚間於高雄巨蛋盛大展開，而好久不見的華語天后蕭亞軒（Elva）也驚喜現身，以一襲性感又火辣的胸前深V晚禮服，在其中擔任頒獎嘉賓，令不少粉絲又驚又喜。但眼尖的PTT網友卻發現42歲的蕭亞軒，臉蛋似乎又變得「更加精緻」而意外引起熱烈討論

已許久不見的蕭亞軒，昨日穿著一件胸口深V至肚臍、腿部高衩至腿根的大紅色貼身禮服，性感現身擔任最佳女歌手獎的神秘頒獎嘉賓。只見蕭亞軒在台上妙語如珠，並大聲宣布「Elva is back」立刻讓全場尖叫狂歡，不過當鏡頭一拉近，頂著大濃妝的蕭亞軒，精緻的臉蛋與堅挺的鼻子，再度吸引網友的目光，紛紛留言「鼻子是發生了什麼事」、「鼻子也太尖」、「眼睛也不一樣」、「這是哪位」、「之前就很正，為什麼又要整鼻子」，甚至有人認為她撞臉謝金燕、溫嵐、陳美鳳等多位女星；不過，也有人跳出來解釋「她鼻子本來就長這樣，感覺化妝也有影響」。

事實上，蕭亞軒早在2019年時就曾於個人IG上開直播，大方以素顏入鏡並和粉絲分享上妝的過程。在過程中，她便曾解釋自己小時候曾遭舅舅撞歪鼻子，後來也承認自己曾做過「縫雙眼皮、玻尿酸、肉毒桿菌、雷射」等醫美，但卻很討厭被人誤會「妝化很濃」等等的批評，當下她也忍不住爆粗口痛罵酸民「你知道一個女生被講成這樣多難受嗎」，甚至難過表示「酸民們可以離開了嗎？5年了！為什麼要一直來踐踏我？為什麼要傷害別人？我一直沒傷害別人」令粉絲們相當心疼。