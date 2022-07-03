昨天金曲獎盛大舉行，演藝圈也迎來另一個大喜訊，男星許孟哲2019年與趙孟姿結婚，隔年7月迎來女兒「Doreen」出生，今年初再曝好消息，趙孟姿懷上二寶，過程中經歷了危險，直到昨天(7/2)，老爸許孟哲報喜，二寶來報到，還曝光了這回兒子到來的內幕，直誇他是「貼心的小孩」。

許孟哲與趙孟姿成為夫妻與父母後，經常透過社群分享一家三口幸福生活日常，加上年初宣布懷上第二胎，讓眾人都相當期待二寶出生，先前趙孟姿曾透露38周產檢時，醫師幫她「拆線」，竟是懷二寶意外發現的狀況，還好發現得早，即時透過手術施行「子宮頸環紮術」撐了下來，醫師更說38周時拆下來的2條手術線，是孩子的救命線，才可以將寶貝順利帶來人間。

許孟哲昨天在臉書po文報喜，透露老婆趙孟姿順利生下兒子，曬出多張夫妻倆與新生兒的合照，母子均安，趙孟姿看上去氣色也還不錯，沉浸在迎接二寶的喜悅中，許孟哲笑稱：「雖然你常常晚上越來越猛烈、越來越大力，胎動常常把媽媽從睡夢中踢醒，但在孕期中能夠感受到你是個貼心的小孩」。

他透露二寶出生前超貼心，前兩天讓爸爸順利將外景錄完，也讓媽媽好好睡了一覺，在生產當天吃好早餐，「雖然預計今天要吃的剉冰、麻辣鍋沒吃到，但還是很優秀的挑了請假第一天就來報到」，且二寶沒讓媽媽痛太久，趙孟姿進產房只花了14分鐘，孩子就順利出生，「大家都開玩笑說根本坐火箭來的」，許孟哲表示夫妻倆與大女兒會好好愛護、陪伴小寶寶，「帶你和姐姐一起好好認識這個世界，謝謝你加入我們這個家庭」。