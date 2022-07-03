第33屆金曲獎於2日圓滿落幕，首挑大梁的53歲「國民姑丈」羅時豐，除了為金曲認真操肌，半個月瘦到73公斤，也在典禮上展現個人獨特魅力，不過，羅時豐帶著棒棒糖訪問準歌后魏如萱、徐佳瑩時，遞糖果給入圍者的小孩，並開玩笑說「給你沒戴套的」，引發兩極反應。

在林宥嘉準備表演童年歌曲之前，羅時豐帶著棒棒糖到觀眾席串場，訪問準歌后魏如萱、徐佳瑩，當羅時豐得知魏如萱是自己參加典禮，兒子沒有一起來時，羅時豐則拿出金曲獎盃造型的麥芽糖，遞了一根沒有包裝的棒棒糖，突然大開黃腔表示：「這是沒戴套的」。

羅時豐接著把棒棒糖發給其他觀眾，並對著一旁入圍者的小孩說「這個沒戴套的給你」，羅時豐這一段串場表現，引發兩極反應，有人笑虧：「姑丈開車了」、「歌廳秀時代的老藝人講話本來就這樣」、「平常在YT（Youtube）飆車飆習慣了」，但也有網友覺得此番發言十分不妥，「開黃腔完全不行」、「這算性騷擾」、「對小朋友不行」。

其實，羅時豐是首挑大梁擔任金曲典禮主持人，他為了金曲獎已好幾個月沒睡好，坦言「壓力很大」，同時，羅時豐也為金曲獎賣力操肌，不只練出完美肌肉線條，現在73公斤的他，透露半個月瘦了3公斤。