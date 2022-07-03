休士頓太空人3日繼續在主場屠殺天使，雖然頭號猛將阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）3打數掛零，其餘太空人隊友仍擊出12支安打，包括「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）的3安猛打賞，終場以9比1大獲全勝。太空人前一戰8比1贏球，兩場合計打了17分，此戰堂堂摘下第50勝（27負）。

天使先發左投山多沃（Patrick Sandoval）首局就送出兩次四壞保送、被敲3支安打。太空人捕手馬多納多（Martin Maldonado）曾短暫效力天使，他第2局一上來的第一球就轟到左外野成為陽春炮，艾爾圖維二壘打之後盜三壘得逞，趁著布瑞格曼（Alex Bregman）安打回來得分。

第3局天使沃德（Taylor Ward）陽春炮反擊，然而全隊全場僅3支安打，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平都繳了白卷。卓奧特慘吞4張老K，由於長打率高，攻擊指數還維持在1.010。大谷則沒有被三振，都是滾地和飛球出局。

山多沃5局奮力飆出9次三振，但也被敲了8支安打，失5分吞下敗投。後面兩任中繼投手也都被痛打，旺茲（Andrew Wantz）第6局挨了背靠背全壘打（馬多納多、艾爾圖維），然後太空人第7局又追加兩轟，全場5支全壘打。

天使撤換總教練之後戰績依然沒起色，兩場慘敗之後被水手超車，落居美聯西區第4，只贏過擺爛的運動家。太空人在美西維持獨霸局面，領先第2名遊騎兵多達12.5場勝差。