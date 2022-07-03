苗栗一名已婚女子與高中舊識出軌，經常拍性感惹火的露點照給對方，還數度相約汽車旅館發生性行為，被戴綠帽的人夫知情後，憤而向小王提告求償。苗栗地院審結，判小王要賠15萬元。可上訴。

判決書指出，蘇姓男子主張與女子小花（化名）曾為夫妻，但陳姓男子卻明知小花已婚，在他與小花婚姻存續期間相伴出遊，小花曾自拍裸照給陳男，並相約至汽車旅館發生性行為6至7次，且陳男也曾透過LINE向他自白，認為2人交往互動已逾越普通男女正常社交往來的分際，嚴重侵害他的配偶權，遂提告向陳男求償50萬元。

陳男辯稱，他的確曾與小花發生性關係，但他與小花交往時，不知情其已婚，認為有幾次性關係是發生在蘇男與小花離婚後，至於蘇男所指的裸照與曖昧訊息，也均在2人離婚後發生，且蘇男曾向小花承諾不會向他求償，如今卻失信違反約定求償，盼法院駁回。

苗栗地院勘驗證據，認定陳男的確在小花未離婚前發生性關係，已侵害蘇男的配偶權，至於小花曾向陳男傳訊，「愛你，趕快睡覺，晚安」、「我妹很羨慕我耶，雖然我當小三但是卻比他好太多了」、「我媽不知道我離婚了所以我回來被我唸翻了…」，陳男則回應，「射滿妳的小穴，愛妳」等語，但蘇男無法證明此些訊息是在兩人婚姻存續期間發生，故不採信，審酌後判陳男應賠償15萬元為適當，可上訴。