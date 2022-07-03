第33屆金曲獎頒獎典禮於7月2日晚間於高雄巨大盛大舉行，主持人除了找來資深人羅時豐外，還請來了知名主持人陶晶瑩與小S（徐熙娣）一同搭擋演出，甚至連「國民姊夫」具俊曄也一同登台秀中文，小S還突然向「姊夫」伸手摸胸，讓現場氣氛嗨到最高點。不過此舉動卻被網友狂噹是「襲胸」，在網路上掀起熱議。對此，小S也透過經紀人做出回應了。

在金曲獎頒獎典禮開幕前幾天，「國民姊夫」具俊曄及愛妻大S、小S夫妻檔共同出現在周杰倫的IG限時動態，隨後他也轉發至個人IG上PO文證實人已在台灣，接著便傳出具俊曄將有可能現身金曲獎的消息，但從未獲得正面回應，沒想到頒獎典禮當天，他竟真的與小S、陶晶瑩同台，並用中文表示「大家好我是光頭，這是我的小姨子，這是我的偶像，你們是我的朋友，然後我很高興來金曲獎，謝謝」驚豔現場所有來賓；而過程中，小S也不改幽默的主持風格，立馬伸手向姊夫襲胸大吃豆腐，具俊曄則立即將她的手撥開，大喊「不可以這樣」、「安堆（不行的韓文）制止，逗得現場所有人哈哈大笑。

小S在台上大吃姊夫具俊曄豆腐。（圖／台視提供）

不過小S此舉卻引來不少網友議論。對此，小S先是透過經紀人解釋具俊曄現身金曲的原因，表示「他也是音樂人，想讓他感受金曲獎的魅力」，至於網友猛虧她性騷擾姊夫一事，她則大方回應「那是我跟姊夫的日常，姊夫、我姊都知道我在開玩笑！不然姊夫早就告我了」。而南韓網友當晚看到兩人在台上逗趣的互動，也紛紛大讚小S「她實在太幽默了」、「小姨子身材真好」、「女生是台灣知名度很高的主持人，真的很幫姊夫」、「喜歡看他們的互動」。