中廣董事長趙少康日前證實，上月29日曾主動邀請國民黨前台北市議員羅智強與黨主席朱立倫吃飯。然而港媒《中評社》卻表示，兩人願意在此時破冰的關鍵「可能是因張善政目前選情陷入苦戰」。該報指出，最新桃園市長民調顯示，29%的選民支持林智堅，27%支持張善政，張相較對手提前起跑，卻在最新民調中小輸對手2%，恐是警訊。

《中評社》指出，該份民調中張、林兩人差距在抽樣誤差範圍內，且仍有38%民眾尚未表態，選情變化空間還很大，「但對於了解當地選情的人來說，這份民調恐間接揭露了張善政的危機，實際局面對張善政並不樂觀。」

《中評社》分析，林智堅預計8日才會正式完成新竹市長職務交接，然後才轉往桃園，而張善政5月18日就已獲得國民黨提名，隨之投入桃園選戰。「換言之，林智堅的選戰嚴格來說還沒起跑，張善政比對手先走了1個多月，結果民調才勉強打平」，若有人認為這份民調不是張善政的警訊，「未免對張的選情太過樂觀！」

最後《中評社》指出，國民黨立委賴士葆曾在受訪時分析，張善政欠缺空戰能力，「還差一個羅智強」。該報直言，朱、羅兩人碰面是否談及為張善政助選的議題，外界不得而知，「但可以預期，獨排眾議提名張善政的朱立倫，此時確實很需要羅智強來為張善政的選情出力」。