國民黨台北市議員王鴻薇在臉書質疑民進黨政府，假新聞連三發，300萬罰不罰？PTT網友反諷笑稱，黨做什麼都是對的，有黨證當然不用罰啊！別傷了皇城之內的和氣！

王鴻薇指出，民進黨政府，假新聞連三發，包括：疫情指揮中心大內宣，兒童疫苗接種率「世界第一」，下午才趕快更正，輸給新加坡。

另外，民進黨竟稱「執政6年來第一次漲電價」 遭查核組織打臉，民進黨在2018年曾經調漲電費。

經濟部長王美花還說各國電價漲幅高於台灣，結果法國限制電價漲幅不得超過4％、美國(EIA）預估今年平均住宅電價漲4.6％，都低於台灣。

王鴻薇問民進黨，這三篇假新聞辦不辦？300萬罰不罰？

對此，PTT網友反諷笑稱，民進黨臉皮極厚沒問題的！別傷了皇城之內的和氣！黨做什麼都是對的，有黨證叫誤會誤植當然不用罰啊！不要太不滿。也有人引用陳時中名言「我就不能說錯一句話嗎？」

也有網友怒批，塔綠真的無恥！就不要臉啊！「塔綠班不倒、臺灣不會好！」