不僅美股今年來表現悽慘，連基本工業金屬也暗淡無光，第二季價格暴跌創下多年來最大單季紀錄，反映中國為追求清零實施嚴格的封控措施、全球通膨高漲、利率攀升與全球經濟成長陷入停滯，已對基本金屬需求造成抑制。

基本金屬上季不管跌速與跌幅都大幅超出市場預期，分析師認為這除了全球對基本金屬需求減少，原本外界預期俄烏開戰後，金屬供應受阻情況並無發生，使得這些金屬供應過剩。

Wood Mackenzie顧問公司金屬礦冶部門副董事長凱特（Julian Kellte）解釋，受到先前價格大漲等誘因激勵、帶動礦產業者相繼增加產出，但之後受到需求趨緩，反讓基本金屬陷入供過於求。

倫敦金屬交易所鋁價第二季暴跌30％，創2008年金融海嘯最大單季跌幅。銅價也狂瀉20％、寫下2011年最慘一季。鋅與鉛價各自滑落24％與21％，也締造2010與2011年最大季度跌幅。錫與鎳則分別崩跌38％與29％，更是改寫史上最大跌幅紀錄。

基本金屬應用廣泛，主要供應石化、天然氣、船舶、電力、醫藥與汽車等行業。

就需求面而言，基本金屬最大消費國中國防疫封控不僅衝擊當地製造業，也對這些金屬需求造成影響。在同時通膨高燒不退、利率攀升與經濟恐陷衰退，對全球工業活動更造成拖累。

今年全球對銅需求料將增長2％到3％至2,600萬噸。該金屬去年需求成長幅度介於4％到5％。鋁需求繼去年增長8％後，今年恐僅增逾2％到7,100萬噸左右。鋅今年需求料將增長1％到2％，低於去年6％到7％增幅。鎳需求將擴張5％，不如去年的15％。

至於在供應面，由於拉美、非洲與其它地區大幅擴產，銅供給今年可望攀升3％到5％，鋁供給也將增長3.5％，其中多數產能增加都集中在中國。

鎳主要生產大國印尼，今年也將擴增14％到18％到310萬噸。

不過鋅供給預估將陷入停滯，這主要是受到電價創新高，導致在歐洲的產能出現削減。