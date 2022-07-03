巴西一名男子日前在健身房練習舉重時，由於太過吃力，當他脫手放掉槓鈴時，槓鈴竟反彈砸向自己的後頸，讓男子上半身瞬間往前傾，整個人當場「對折」跌坐地上，後續整個人又往後倒躺在地上痛苦大叫，畫面相當驚悚。

Cenas fortes: Atleta de crossfit é atingido por barra com peso durante exercício e vai passar por cirurgia pic.twitter.com/8icVb4o0Be — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) June 29, 2022

英國《太陽報》（The Sun）引述巴西當地媒體報導，一名年輕男子6月24日在巴西東北部城市佛塔雷沙（Fortaleza）的Box Colosso健身房練習舉重，畫面顯示男子成功將槓鈴從地上提起，並且成功舉至胸口位置，不過後續當他試圖將槓鈴高舉過頭時卻顯得相當吃力，影片中男子的手明顯在顫抖，最終他仍不敵槓鈴的重量，脫手向後放掉在頭部上方的槓鈴。

不過就在男子向後放掉槓鈴跌坐地上時，槓鈴竟反彈砸向男子的後方頸部，導致男子上半身瞬間向前傾，整個人往前「對折」，他向前對折後上半身又馬上向後倒，整個人癱在地上痛苦地大叫，整個意外發生得相當快速，畫面相當驚悚。

Horror moment barbell lands on weightlifter's NECK with a sickening bounce https://t.co/riXYMnkPly — The Sun (@TheSun_NI) July 3, 2022

隨後男子已被緊急送醫、進行手術，目前仍在當地的醫院進行治療、逐漸康復。

健身房後續也發布聲明證實發生這起意外，呼籲大眾一起祝福男子早日康復。

這起事件引起巴西媒體廣泛報導，根據巴西新聞入口網站G1報導，巴西健身委員會主席法蘭科（Sérgio Franco）指出，男子所進行的混合健身（CrossFit）與其他運動一樣，只要經過正確的專業指導，都是相當安全的，他強調練習者要尋求專業指導，以免用錯誤的方式練習或超過能力負荷。