鵜鶘最終給予「爆鞋哥」錫安威廉森（Zion Williamson）頂級新人合約，5年1.93億美元（新台幣57.5億），入選聯盟前三隊再加到2.31億美元。只要威廉森保持健康上場，前三隊肯定不是問題，但他生涯至今從未做到，最健康的2020-21球季也只打了61場。

七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）2017年獲得頂級新人續約的時候，附帶最低上場時間的規定，目前不清楚威廉森的合約是否包含類似條款。威廉森上個球季因為右腳手術而報銷，鵜鶘今年5月底宣布威廉森完全康復，可以不受限制地出賽。然而例行賽最後幾場，包括附加賽他都沒打，鵜鶘最後殺進季後賽，首輪6戰不敵太陽。

威廉森的手術養傷時間超過預期，復健進度緩慢可能與他的體重有關，名人堂球星巴克利（Charles Barkley）曾挖苦他說：「如果有人要給我2億美元，我肯定會讓自己變成人類文明史上最瘦的大前鋒。」

然而鵜鶘必須留住威廉森，他們已經砸了大錢投資球隊，從拓荒者換來後場猛將CJ麥柯倫（CJ McCollum），麥柯倫還剩餘兩季將近7000萬美元薪水。前鋒英格拉姆（Brandon Ingram）的平均年薪也超過3000萬美元，持續到2024-25球季。這3人都是場均超過20分的猛將，鵜鶘勢必要承擔豪華稅壓力，但可以期待戰績更上一層樓，