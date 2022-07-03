美股挾半世紀來最糟上半年表現進入第3季，1日三大指數開低震盪後收紅，但美光財測黯淡重創晶片股，費城半導體指數收跌逾3.8％，拖累台積電美國存託憑證（ADR）挫低近6％。衰退疑慮籠罩下，6月就業報告與聯準會（Fed）會議紀錄，料是投資人本周聚焦重點。

1日道瓊工業指數收漲321.83點或1.05％，報31,097.26點。標普500指數終場漲1.06％，收在3,825.33點。那斯達克指數收漲0.9％，以11,127.85點作收。

但三大指數周線仍跌，是近5周來第4周收黑。道指、標指和那指，分別周跌1.3％、2.2％及4.1％。

美股上周四收月線、季線和半年線全黑。總結標指今年上半失血逾20％，創1970年來最慘紀錄；道指今年上半慘跌15％以上，是1962年來最糟；那指今年上半狂瀉近30％，寫下歷來最差半年成績。

上周五四大指數僅費半指數收黑，受美光（Micron）挫低2.9％的連累，終場跌3.83％，以2,458.46點作收。當日晶片股一片慘綠，歸咎記憶體晶片大廠美光財測遜於預期，此噩耗警告經濟衰退陰霾下，企業與消費支出縮手，晶片需求恐冷卻。

台積電ADR也難以倖免淪為受災戶，上周五收跌4.75美元或5.81％，以77美元作收。

投資人從美股上半年慘不忍睹的震撼中進入下半年與第3季，由於通膨仍未退燒、Fed升息抵抗的決心強烈，投資人對經濟衰退的不安與日俱增。

因此美企第2季財報季、6月非農就業報告、Fed7月例會的決策聲明，會是市場人士接下來緊盯重點。

本周五（8日）出爐的6月非農就業報告，就業人口增速料會較5月放緩，但勞動市場緊俏依舊。接受《道瓊新聞社》訪調的經濟學家預測，6月非農就業人口新增25萬（5月新增39萬），失業率停留在3.6％。

CFRA首席投資策略師史托瓦爾（Sam Stovall）表示，若就業數據強勁，Fed官員在書面紀錄上的立場和口頭上一樣鷹派，將持續給股市帶來壓力。Fed訂本周三（6日）公布6月會議紀錄。