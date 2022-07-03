聯準會（Fed）鷹式升息抗通膨，美國經濟恐步入衰退的揣測滿天飛，經濟學家大多預測時間落在明年，但亞特蘭大聯準銀行的GDPNow預測模型顯示，美國今年可能就會陷入技術性衰退。

Fed官員雖一再淡化美國衰退的可能性，華爾街經濟學家卻早已警告，經濟轉為負成長的機率升高，只不過至少要到2023年才會發生。

但亞特蘭大聯準銀行追蹤即時經濟數據的GDPNow模型，預測美國第2季國內生產毛額（GDP）萎縮2.1％。而上周發布的第1季GDP終值確認萎縮1.6％，若GDPNow預測成真，連續2季萎縮符合技術性衰退定義。

DataTrek Research共同創辦人科拉斯（Nicholas Colas）表示：「GDPNow追蹤紀錄的能力很強，愈接近7月28日第2季GDP初值公布的時間，預測數字就愈準確。」

自6月27日預估第2季GDP成長率0.3％後，GDPNow模型的數據就急遽下滑。而上周數據顯示，消費者支出、經通膨調整後的國內投資進一步疲軟，Q2GDP的成長預估隨之砍到負值。

第2季的一大變化就是升息。Fed為抑制通膨繼續飆升，自今年3月至今，將基準利率上調1.5個百分點，年底前都不會停下升息腳步，或許會一路升到明年。

Fed官員曾樂觀表示，打壓通膨的同時，不會讓經濟陷入衰退。然而Fed主席鮑爾上周的態度轉趨保守，指Fed已無法保證能實現軟著陸。

美國經濟是否真的轉為衰退不得而知。經濟衰退和擴張的仲裁機構「國家經濟研究局」（NBER）指出，經濟連續2季負成長，未必就會宣布衰退。不過自二戰以來，還未有連續幾季萎縮卻不算衰退的例子。

每項經濟數據一發布，GDPNow模型的預測難免會變動。但科拉斯強調，該模型自2011年啟用以來，平均誤差僅-0.3個百分點，2011年到2019年（排除疫情期間的經濟動盪），其追蹤誤差（tracking error）平均為零。