好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）日前與前妻安柏赫德（Amber Heard）陷入離婚、誹謗官司而遭到片商迪士尼從《神鬼奇航》系列電影中剔除，令粉絲相當不滿，強尼戴普也堅決不再演「傑克船長」，如今有消息傳出強尼戴普贏得官司後，迪士尼不僅捧著鉅額片酬求他回歸，迪士尼遊樂園裡的「加勒比海盜」遊樂景點也沒有將他的人像給拆除，意外掀起熱烈討論。

美國加州迪士尼樂園中的「加勒比海盜」園區，自1967年首度亮相後，便受到大批民眾的歡迎及喜愛，成為園區中不可或缺人氣設施之一，因此無論是日本東京還是大陸上海迪士尼樂園也都設有此園區，至今人潮不斷。

但自從電影《神鬼奇航》中的主要演員強尼戴普陷入與前妻的離婚官司後，迪士尼高層曾大動作表示要將強尼戴普從電影中剔除，並且傳出在遊樂園「加勒比海盜」園區的整頓期間，也會將強尼戴普所飾演的經典角色「傑克船長」一切相關設施給拆除，令粉絲們相當擔心。

不過，根據外國媒體《deadline》的報導，美國加州迪士尼的加勒比海盜園區在今年3月14日關閉進行整修並於7月再度開放，而內部除了進行大規模的清潔及聲效上的改變外，幾乎沒有太大的變化，讓大眾鬆了一口氣也讓粉絲們相當高興。

但對於強尼戴普來說就不是件值得開心的事，因為他出事後迪士尼就大動作的與他切割，拒絕他再演出《神鬼奇航》系列，令強尼戴普感覺受辱，即使日前傳出迪士尼開出超優條件並捧著89億鉅額求他回歸，強尼戴普仍不為所動強硬拒絕，因此也傳出強尼戴普相當不滿迪士尼與他切割，卻還持續利用他的角色繼續賺錢。