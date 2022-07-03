港星周海媚是紅極一時的當家花旦，演活金庸名著《倚天屠龍記》的周芷若，成為她的代表作，同時，保養有術的周海媚還是美魔女代表，不過，事業得意的周海媚，在感情上卻是小姑獨處，甚至有網友替她心急，還留言催生：「不留後代多遺憾」，對此，周海媚也霸氣反擊：「我家沒有王位要繼承」。

周海媚擁凍齡臉蛋和姣好身材，完全看不出已是55歲的熟女，親民的周海媚不吝嗇在網上分享生活日常，但她卻遭網友留言催生：「你這麼好的顏值，不留個後代多遺憾呀，美女」，對此，周海媚也霸氣反擊：「我家沒有王位要繼承」，有網友就大讚周海媚太幽默，還釣出周海媚貼出3個笑臉貼圖回應。

身為美人代表的周海媚，相當享受單身生活，她和5隻愛犬相伴，並不時曬出與毛孩子的相處日常，但有網友就不解為何周海媚選擇愛狗、而不是找個伴，並留言問：「這麼有愛，為什麼不生個孩子來帶？」讓好脾氣的周海媚忍不住動怒回嗆：「與你何干？」

周海媚不只對感情很有自己的想法，她對於自己有歲月痕跡，態度也相當大方，崇尚自然的她認為，年齡只是一個數字，心態才是最重要的，也不用刻意因年紀增長，就要在臉上動手腳，周海媚反而認為，「修修臉」修到最後都變形，那就不是自己了。