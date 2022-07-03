第33屆金曲獎頒獎典禮，於昨天(7/2)睽違16年回到港都盛大舉行，星光熠熠加上精彩演出，嗨翻高雄巨蛋，入圍者得到肯定，得獎者更是沉浸在喜悅中，也掀起民眾討論度，連天王周杰倫都加入這個熱門話題，於今天凌晨(7/3)發文，驚喜撂話：「後面哥要出來了」，宛若對下屆金曲獎下戰帖，歌迷聽了不禁期待破表。

第33屆金曲獎於昨天圓滿落幕，這回入圍的音樂人及音樂作品風格更加多元豐富，各自都有著擁護者，其中，歌手蔡健雅第四度拿下金曲歌后殊榮，「最佳華語男歌手獎」則由大陸「搖滾教父」崔健奪下，而華語樂壇天王周杰倫也關注著這場樂壇大事，在金曲獎頒獎典禮結束後，於凌晨特地發文：「恭喜金曲獎的朋友們，讓大家再慶祝個幾天，後面哥要出來了」。

周杰倫看金曲獎後發文，文末還Hashtag標記「金曲獎最多的男人」、「七月六號等著」，一番撂話讓歌迷驚喜極了，紛紛期待周董即將帶來的新作品，而這篇文章，還釣出重量級網友留言，「五月天」阿信在留言區要求：「我想要看你的所有獎盃合照」，歌迷們則興奮敲碗「等了6年，終於要等到哥的新專輯了」、「哥中之哥駕到，通通閃開」、「坐等哥最偉大的作品，等不及啦」、「發專輯，示範一下，什麼才叫金曲」、「回來拯救華語歌壇了」。

周杰倫在金曲獎方面的成績，無愧於他的「樂壇天王」封號，他至今拿下過15座金曲獎盃，包含首張專輯《Jay》就拿下金曲獎該年度的最佳專輯獎，兩度登上金曲歌王寶座，成績斐然，人氣、地位不敗，被封為「天王中的天王」。