舒翠玲提醒民進黨不要故意模糊焦點，乙未戰役是台灣人反對異族日本人統治。（圖／中評社）

總統蔡英文2日在乙未保台戰役127周年致詞，提醒團結的重要性，國民黨桃園市議員舒翠玲不客氣批評，蔡英文全篇致詞稿完全迴避「抗日」兩個字。舒翠玲強調，最後是蔣中正帶領打贏8年對日抗戰，才把台灣從日本人手上拿回來。

今年為乙未保台戰役127周年，為追思先民烈士，2日在桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園舉辦中樞紀念儀式。

總統蔡英文致詞表示，乙未戰爭是台灣史上規模最大的護台戰爭，今年為乙未戰爭127周年，感謝在戰役中守護家園、犧牲生命的各族群先烈。

蔡英文說，乙未精神不僅象徵客家人為保家衛國，勇敢反抗的硬頸精神，也告訴大家守護國家安全是每個人的責任，乙未公園除傳承客家歷史文化，也提醒後人團結的重要性。

根據《中評社》報導，國民黨桃園市議員舒翠玲不客氣批評蔡英文，全篇致詞稿完全迴避「抗日」兩個字。民進黨要認清這個事實，這場戰役是台灣人反對異族日本人統治的戰爭，不要模糊焦點，重點是日本人侵佔台灣，事實是台灣人反對異族統治。

舒翠玲強調，民進黨不要忘記，最後是蔣中正帶領打贏8年對日抗戰，才把台灣從日本人手上拿回來。年底選舉又到了，民進黨藉由乙未保台戰役紀念，爭取桃竹苗客家族群情感。