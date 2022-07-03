國內疫情持續緩降，不過中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學警告，眾多專家都預測今年冬季將同時爆發流感和新冠的雙流行，首當其衝就是5歲以下幼童，流感造成猛爆性急性腦炎的恐怖不輸新冠肺炎，冬季疫情將可能造成比5、6月更大規模的兒童重症醫療負擔。

謝宗學今在臉書表示，過去兩年多因為新冠肺炎疫情，台灣民眾過著超高強度的防疫生活，除了防堵新冠肺炎病毒外，一併也防堵了許多兒童常見感染症病毒，例如流感、腸病毒、腺病毒等。然而，隨著新冠肺炎疫情趨緩，各項防疫作為逐漸鬆綁，各種傳染病的反撲將隨之而來。

謝宗學表示，台灣兒童大多數在3歲左右進入幼兒園，但過去2年多超高強度的防疫措施和不時地停課線上教學，創造史上最低的幼兒園兒童生病率，同時也剝奪了接觸病原體和訓練免疫系統的機會，可以說現在5歲以下兒童的免疫系統如同全白的紙張，一旦調降防疫強度或鬆綁邊境管制，極容易爆發新冠肺炎以外的感染症流行，就像丟火把到堆滿火藥的倉庫，一瞬間可能引發大爆炸，這就是「免疫負債」的概念。

謝宗學表示，面臨其他病毒的挑戰，第一個最可能的是流感病毒，去年秋冬歐美許多國家就已經先爆發一波，且有研究指出，若先感染流感再感染新冠，可能會增加病情的嚴重程度。最近許多專家紛紛預測今年冬季將同時爆發流感和新冠疫情。

在流感和新冠的夾擊下，謝宗學說，他更擔心5歲以下幼童成爆發雙流行，因為流感造成猛爆性急性腦炎的恐怖程度不輸新冠肺炎，亦會造成肺炎、敗血症、橫紋肌溶解症等併發症，「冬季引爆的雙流行疫情可能造成比5、6月更大規模的兒童重症醫療負擔。」

因此謝宗學建議，防疫措施鬆綁至少要留下戴口罩上課的規定，以及勤洗手，未來還有夏季腸病毒，許多病毒挑戰等著免疫系統未經訓練的幼童。他建議，今年儘量讓孩子接種流感疫苗，藉由疫苗讓免疫系統接受流感病毒「片段」的刺激，產生保護力，以減少流感併發症發生的機率。