寶雅(5904)前5月合併營收為75.76億元，年增1.24%，台灣本土疫情趨緩，寶雅預期，下半年營運穩健偏樂觀，近期投信積極加碼，寶雅7月1日股價逆勢收高，以337.5元作收，為今年4月26日以來新高。

受到台灣本土新冠肺炎疫情影響，寶雅今年第1季稅後盈餘為5.04億元，年減16.73%，每股盈餘為5.01元，累計前5月合併營收為75.76億元，年增1.24%；不過隨著疫情趨緩，寶雅預期，下半年將是穩健偏樂觀的情況。

截至6月21日止，寶雅全台家數約294家、寶家家數約37家。

寶雅表示，實體門市將繼續維持每年雙位數成長空間，且今年POYA寶雅實體門市全力打造全方位的數位場景，發展更多實體門市延伸到數位的附加服務，期望能在實體和數位的規畫中達到完美的平衡並持續往最好的服務體驗努力，公司也將加速數位化，包括繼續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化及完整數位布局提升消費者體驗，預期將為公司帶來正面助益。

看好疫後內需消費復甦，投信自6月24日至7月1日共買超643張，推升寶雅股價創下近兩個月新高。