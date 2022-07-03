大同(2371)人事持續震盪，公司董事會上周通過總經理鍾依文辭任，遺缺由蔡維力接任。受台股信心面匱乏，大盤破底創今年新低價影響下，大同周K連3黑，月K連2黑，短線呈空頭排列，KD呈死亡交叉。

大同董事長王光祥表示，最近一年以來大同公司經營穩定成長，逐漸步入正軌，為了提升經營績效與改善公司體質，加速「公司組織再造計畫」，引進更多優秀的專業經理人加入大同的團隊，以提升公司治理，並強化股東權益，成為大同公司未來最重要的挑戰！

大同經營階層的異動，除了總經理由蔡維力接掌外，精英(2331)總經理王金來新任大同副董事長。至於財務長王芝芳請辭之後，目前財務長職務仍未定。

大同財務長半年換了2位，今年1月初，原財務長張淑梅繼前董事長盧明光、前總經理何春盛相繼離職後也辭職；新任財務長由王芝芳出任，並兼任會計主管、公司治理主管及發言人等職。而上周總經理鍾依文辭任，王芝芳也走人，職缺待補。

大同2位財務長都有銀行背景，前財務長張淑梅過去為合作金庫商業銀行協理，王芝芳曾任職日盛金控總經理、日盛銀行總經理，預期再接任的財務長也可能是來自於金融圈。