民進黨新北市長提名人選遲遲未定，之前傳出有意願爭取提名的民進黨立委羅致政今天表示，他從5月初被動接受黨中央的正式徵詢及正面態度，如今時間一再蹉跎，距離選舉也僅剩4個多月，已沒有足夠時間讓新北市民感受到他的認真和努力，所以，「請黨中央無需將我列入市長候選人考量，個人已沒有參選意願！」

羅致政在臉書表示，做為新北市民，他對這座城市願承擔艱難，無奈時間太殘酷！他從不懼怕選舉的對手，但時間的流逝，才是他最大的敵人！

他說，面對年底的新北市長選戰，這場被外界公認是最艱困的一役，身為新北在地立委，即便知道這是一場「硬戰」，若能夠代表民進黨「應戰」是一種榮譽，「贏戰」更是參選人的責任！黨內優秀人士眾多，不是非他不可。

然而近來外界蜚短流長，誤解他在主動急於爭取參選，他說，他必須澄清說明：「我願意思考承擔」，那是在黨內沒有從政同志願意扛起這個重擔時，他回到自己從政初衷：他要讓新北這座城市，在國際上被看見。這是他能回報給我所熱愛的民進黨和所有新北市民的殷殷期盼！「我不汲不取，若黨在艱難的時間需要我時，我沒有說不的理由」。

羅致政表示，當初就是這麼單純的心念，被動表達可以思考在黨最艱困的選區貢獻力量，如果因此招致外界誤以為他一廂情願、汲汲營營爭取參選新北市長，情何以堪？！

他說，新北市對民進黨是艱困選區，沒有黨内初選，也沒有所謂爭取提名的問題。「我想任何一位黨內同志，扛責競選新北市長，都不會有歡欣雀躍的心情，」因為大家都知道這會是一趟艱巨的任務、辛苦的旅程，正因爲如此，他才會被動表達：若黨內沒有人想承擔這場戰役時，「我願意思考有沒有時間跟能力承擔」！

不過時序已入夏，投票日距今僅剩不到5個月，他說，時間恐怕更不站在挑戰者這一方。新北幅員遼闊、29個行政區、400萬人口、百工百業、社團無數，更有37位本黨的議員候選人需要一起打仗，他很憂慮本黨市長侯選人能上山下海、全力拼搏的時間正快速流逝！

他說，新北市長一役，2018年蘇貞昌院長賣力打了七個月的漂亮選戰，2014年游錫堃院長用了十個月，幾乎成功逆轉勝，2010年蔡英文主席也用足了半年，來經歷人生的首次選戰。距離選舉也僅剩4個多月，沒有足夠時間讓新北市民感受到他的認真和努力，他就沒有資格擔任稱職的候選人。「所以，請黨中央無需將我列入市長候選人考量，個人已沒有參選意願！」

羅致政表示，做為新北市民，他對這座城市有最深厚的情感，也有滿滿的願景。而他對黨無怨無悔、一心付出，之前衷心思考願意為黨ㄧ戰，如今理性沈澱思緒，他必須負責任地說：「時間的流逝，才是我最大的對手，這已阻斷我的真心意與真戰力！」

他認為，民進黨對新北市的治理責任，不能放棄，時間已經十分緊迫，期待黨盡速提名有意願有能力的同志上場，他絶對會全力輔選，也專心輔選議員勝利，為新北的未來，一起加油！