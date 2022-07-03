中央研究院第34次院士會議原本要在2020年舉行，但因為疫情關係，一直辦不成，現在政府決定「與病毒共存」，因此院士會議將在7月4日至7日舉行以實體及線上結合的方式取行，但議程大幅縮水，並預計在7日選出新科院士。

中研院院士會議每2年舉行，原訂2020年舉行的第34次院士會議暨第33屆院士選舉，因疫情緣故二度延期，為院士選舉史首例。現在國內疫情仍嚴重，不過中研院決定不再延期，而是在7月4日至7日採實體及線上混合方式舉行。

有別於過往院士會議總是會討論一些國內重要的議題，並對政府提出建議，不過今年議程大縮水，最主要的工作是選出新院士。中研院表示，第34次院士會議7月4日至7日在人文社會科學館舉行，約有近200位國內、外院士以實體或線上與會。

中研院表示，7月4日舉行開幕式，上午安排二場主題演講（主講人線上參與），由日本理化學研究所理事長五神真（Gonokami Makoto）談論「社會變遷：學術界的角色與發展策略」，美國國家科學院院長瑪西婭·麥克納特（Marcia K. McNutt）以「無盡的前沿」為題發表線上演說。其中，McNutt是美國國家科學院首位女性院長，會中也安排中研院3位女性研究人員與談。

5日舉行「專題討論：國家數位發展規劃」，邀請行政院政務委員唐鳳與談。5、6日進行院士暨名譽院士選舉閉門分組審查，於7日進行綜合審查後，投票選出本院第33屆院士暨名譽院士，並於會後記者會上公布。

中研院表示，現有院士 265人，其中數理科學組 64人、工程科學組54人、生命科學組91人、人文及社會科學組 56人，並有13位名譽院士。院士為終身名譽職，職權包括選舉院士及名譽院士、選舉評議員、籌議國家學術研究方針、受政府及有關單位之委託，辦理學術設計、調查、審查及研究事項。