全台持續飆高溫，暑假大戰即將開打，六福村水陸齊發全面轟炸！全民期待已久的六福水樂園將於7月1日開門迎賓，慶祝十周年就是要挺青春，首先邀請最具活力的樂天女孩來到開幕現場與民眾互動，分享夏日勁凉的消暑方式，還有完成學子夢想的「春春舞台」，與社團好友留下回憶，青春不散場。

▲六福村今年夏天的重頭戲「部落狂歡．全面轟炸」同步登場。 圖：六福村主題遊樂園／提供

連續第四年舉辦的部落狂歡慶典也於同日火熱登場，帶來今夏最涼、最嗨的「轟炸水派對」，四面八方襲擊的強力水柱、不定時引爆的水炸彈，落花流水保證全濕。暑假期間7月1日至9月18日，六福水樂園搭配六福村主題遊樂園一起玩，水陸樂園雙享只要999元，快來解鎖最「溼背秀」的六福村玩法！

六福水樂園擊退酷暑 「冰凍滑道」6度C急凍體驗

六福水樂園被譽為北台灣最好玩戲水天堂，即將於7月1日凍感登場，為迎接十周年慶，開幕當日邀請樂天啦啦隊女孩，用活力四射的熱舞表演揭開序幕，也將跟大家分享私藏的夏日解暑小妙招。

而說到六福水樂園最佳消暑方式，絕對不能錯過明星設施「冰凍滑道」，超冰6°C低溫加上一衝而下的速度感，瞬間清涼，暑氣全消，讓民眾開心「凍」起來。每逢假日還有熱情洋溢的「青春舞台」，集結超過350位青春學子接力登台，與戲水遊客分享精采表演，演出的學生團體在表演當天也同時享有水陸雙樂園免費遊園招待，舞動青春活力後與好友歡樂暢遊雙園區，留下最美回憶，青春不散場。

▲明星設施「冰凍滑道」，超冰6°C低溫加上一衝而下的速度感，瞬間清涼，暑氣全消。 圖：六福村主題遊樂園／提供

年度最High部落狂歡 全日無休 日夜嗨玩到底

六福村今年夏天的重頭戲「部落狂歡．全面轟炸」同步登場，除了每日三場的「轟炸水派對」外，還有跟嘉年華會般精彩的前進達努島大遊行，演繹圖圖族祖先尋找新家園的冒險故事，到了假日晚上8點，還有獨家限定絕美達努煙火秀，花火升空點亮阿拉伯皇宮，綻放出奪目光彩，再搭配精彩的火舞秀，絕對讓遊客們驚呼連連，烙印盛夏最難忘的回憶。

▲暑假開放的六福水樂園特別舉辦『青春舞台』活動，邀請年輕學子加盟演出。 圖：六福村主題遊樂園／提供

又住又玩CP值超高 住關西六福莊一起Cool涼瘋夏日

關西六福莊搶攻國旅安心旅遊補助商機，推出「Cool瘋樂園～暑假住房專案」，3人入住剛果原野客房兩天一夜，還有早餐3客、六福村兩日入園手環3人份、兒童水槍1份、酷星冰雪糕1支，只要9,900元起+10％，即日起至7月14日間入住，只要秀出滿三劑疫苗接種紀錄卡，享暑期平假日均一價優惠，假日皆不另加價，還可再直接折抵含稅後的房價1,300元，最高可省下5,700元。另外，為小朋友們加油，再額外出示已接種之兒童新冠肺炎疫苗接種紀錄卡，依照各房型人數上限，再額外贈送至多兩位兒童免費入住。

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