警方查獲謝嫌偽造3張刑事警察服務證。（新埔分局提供／羅浚濱新竹傳真）

年底地方公職人員選舉在即，新埔警分局為淨化選前治安，執行肅槍專案，4月底在竹北市一棟公寓查獲各式長短槍及大批子彈，並發現 謝姓嫌犯偽造警方證件，懷疑從事不法，擴大偵辦。

警方接獲線報，竹北地區有名謝姓男子擁有大批槍械，經新埔、竹北警分局共同組成專案小組分析研判，分工跟監埋伏確定謝嫌租屋處所，向新竹地方法院聲請搜索票。

專案人員在竹北市區一棟公寓搜索查獲謝嫌非法持有5把手槍、5把空氣長槍、子彈114顆、刀械4枝、槍管及滅音器1批等，全案依違反槍砲彈藥刀械管理條例移送新竹檢察署偵辦。

其中，查獲謝嫌偽造刑事警察服務證3張，偽造相似度極高，分別偽造新北市警察局「刑警大隊長」、「偵查隊長」及雲林縣警察局「偵查佐」等3種身分，警方懷疑謝嫌以「高階假刑警」身分從事不法，正擴大偵辦中。

新埔警分局長林英煌表示，年底大選即將進入白熱化的階段，對於各種可能衍生的治安事件，警方全力做好「淨化選前治安」、「防制暴力介入選舉」等各項整備工作，肅清各式非法槍械，防制槍擊案件發生，圓滿完成年底選舉維安任務。