鄭姓男子為首詐騙集團，涉嫌於網路上刊登「免費旅遊領現金最高7萬元」等資訊，騙取民眾前往，實為「賣簿集中營」。一名未成年林姓男子因缺錢，頂替友人前往，反遭詐騙集團識破，長期被拘禁、毆打，直到員警執行臨檢時趁隙求助，警方最終查獲4名詐騙集團成員、6名賣簿者，依詐欺等罪移送法辦。

據了解，新北市瑞芳警分局1日晚間執行青春專案擴大臨檢，發現林男神情緊張，不斷以小動作示意警方，更脫口想被帶回派出所，員警驚覺有異，通報偵查隊支援，將現場6人帶回釐清；林男做筆錄時供稱，自己缺錢頂替友人當賣簿者，但因未成年被詐騙集團識破，長期遭毆打洩憤。

警方將現場6人帶回後，發現又是收簿詐騙集團，為避免收購的人頭帳戶遭註銷，將人帶往民宿全天候監控，經查其中2人為詐騙集團成員，負責看管人頭帳戶，但並非主要幹部，懷疑另有其他成員，深夜再返回民宿，當場查獲鄭姓主嫌等2人，帶著3名賣簿者至民宿，員警將人全數帶回警局偵辦，訊後依詐欺等罪嫌移送基隆地檢署。

警方指出，該詐騙集團主要於網路上刊登，「免費旅遊可領現金3到7萬」等資訊，吸引民眾應徵，但抵達民宿後則被立即被帶走，身上證件及存摺全被扣住。由於詐騙集團狡詐，為避免查緝，不斷變換位置，前日特別從北市日租套房移往偏鄉民宿，呼籲民眾天下沒有白吃的午餐，暑假期間找工作要慎選，避免受騙上當成為幫兇。