台大醫院婦產科醫師施景中表示，一名產婦全家人都確診新冠肺炎，但家中環境無法進行一人一室隔離，她仍然平安沒有被傳染，他推測可能是產婦的病毒接受器ACE2發育不佳，才會一直都沒有被感染，大嘆「這才是真的天選之人吧！」

施景中近日於個人臉書指出，6月30日當天一名產婦帶著罹患先天性心臟病的寶寶回診，施景中透露，該名產婦生產時剛好是疫情最嚴峻的時候，當時她為降低染疫機率，與親朋好友幾乎沒有往來，但也因此沒有人能幫她照護其他3個孩子，先生決定在家帶孩子，讓她獨自一個人到醫院生產。

施景中表示，這樣的做法雖不符合住院期間要有1名陪產者的規定，但在殘酷的疫情下，只好通融，沒想到產婦順利生產返家後，全家卻確診新冠肺炎，由於家裡人口眾多，她無法一人一室隔離，但在這期間她竟然都沒有被傳染。

施景中說，病毒要進入細胞，必須要有病毒的接受器ACE2協助，病毒要穿透受體才能到達細胞內部，就像是有門才能夠進入，他猜測該名產婦的細胞受體發育不佳，才會至始至終都沒有確診，「這才是真的天選之人吧！」