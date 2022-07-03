今年已經過完一半，國師唐綺陽公布12星座2022年上半年運勢，牡羊受到好運眷顧卻也感到壓力，金牛要小心支出與破財狀況，雙子考慮轉換新環境，巨蟹創業、升官都有貴人相助，獅子的事業與知名度一飛衝天，處女賺錢機會多，天秤迎來人生階段或事業上的好消息，天蠍的名聲、地位再創高峰，射手工作突發狀況多、小心過勞，摩羯有爆紅亮相的機會，水瓶的事業蒸蒸日上，雙魚則要把握正財運。

▍牡羊座

2022下半年，5月~10月木星一宮，會凸顯個人魅力，成為矚目焦點，受到好運眷顧同時也感到壓力，有機會揮別過去陰霾，重新掌握主控權。11月後木星逆行回十二宮，將檢討、驗收過去的行為，默默付出會獲得回報。8/20前火星在二宮，易有突發的花費，財務狀況較為動盪，還要小心不當使用身體而受傷，但有機會展現才能、爭取機會多勞多得。8/20後火星進三宮，人際關係更開闊，貴人運提升，奔波之餘留意交通安全，多加把握旅行、進修機會，學習效果顯著。

下半年牡羊的諸星走在星盤右半部，要學習配合他人，以幫助自己成長。水星9月逆行，彰顯合作、婚姻中的表現。9月~10月命盤呈風箏格局，能量的好壞，取決於個人特質。感情方面，適合從朋友做起，7到9月諸星進戀愛宮，曖昧對象浮上檯面，適合做選擇。

牡羊座2022下半年星座運勢。(影片來源 / YouTube / 唐綺陽官方專屬頻道)

▍金牛座

2022下半年，5月~10月木星十二宮，揭開內心深處的秘密，投入身心靈領域，可望有所發揮。11月後木星逆行回十一宮，釐清他人的需求，重新拿回主控權，人氣、聲望有跨階級的突破。8/20前火星在一宮，人氣火紅成為焦點，受天王星能量影響，容易不按牌理出牌，避免脾氣暴躁帶來破壞性。8/20後火星進二宮，有賺錢的企圖心，小心支出及破財狀況，理財方面較過去聰明積極。

下半年金牛的諸星走在星盤右半部，將面對人際關係挑戰，記得學習傾聽、配合他人。水星9月逆行，反思職場與人際關係。9月~10月星盤呈風箏格局，職場關係變動，會做出調整與改變，過往的努力成果將會揭曉。9月水星逆行回戀愛宮，感情、子女等問題浮現，應做好溝通，另外有似曾相識的桃花緣份，當心遇到不適當的對象，在11月前，建議先多瞭解對方背景再深入。

金牛座2022下半年星座運勢。(影片來源 / YouTube / 唐綺陽官方專屬頻道)

▍雙子座

2022下半年，8/20前火星在十二宮，需謹言慎行，避免業力爆發。8/20後火星一宮，氣勢火紅，表現忙碌且積極，願意放下職權與他人配合，但要避免脾氣暴躁、刀火燙傷，適合修整門面，讓外型煥然一新。5到10月木星十一宮，能夠拓展人際關係與影響力，活躍於各領域，適合塑造個人品牌，有機會在市場上嶄露頭角。

11月後木星逆行回十宮，事業成果豐厚，彰顯出隱藏的能力，往下一階段邁進。水星9月逆行，面臨人際關係翻篇，開始考慮轉換新環境，思考人生的下一步。9月~10月命盤呈風箏格局，會為了更高遠的理想而努力，把握機會一飛衝天。感情方面受木星加持，桃花運旺，吸引菁英類型的對象，但要當心因好奇而誤事。

雙子座2022下半年星座運勢。(影片來源 / YouTube / 唐綺陽官方專屬頻道)

▍巨蟹座

2022下半年，5月~10月木星十宮，創業、升官皆有貴人相助，有機會接觸更具分量的單位，須配合大環境體制，雖然感到辛苦卻值得。11月後木星逆行回九宮，事業成果揭曉，迎來新的選擇機會。8/20前火星十一宮，人脈圈驟變，跨足新領域、接觸奇人異士，打開新眼界。8/20後火星十二宮，有助於投入身心靈領域，學習效果加倍，當心內心秘密曝光，容易受他人牽制。

9月~10月命盤呈風箏格局，人紅是非多，引動羨慕與忌妒的能量，也有機會成為幕後掌權者，並學習如何明哲保身。水星9月逆行，回溯家人與朋友關係，參加同學會、舊地重遊，藉此把握和解的契機。感情方面，要避免過度犧牲、壓力超過負荷，應重新審視關係，單身者則有機會遇到權貴型桃花。

巨蟹座2022下半年星座運勢。(影片來源 / YouTube / 唐綺陽官方專屬頻道)

▍獅子座

2022下半年，5月~10月木星九宮，受到好運加持，影響力擴散到不同領域，有貴人、實現理想的機運，與海外連結容易成功，要積極爭取、把握短期進修機會。11月後木星逆行回八宮，應審慎評估合作對象，透過過去成果建立理財信心。8/20前火星在十宮，事業與知名度一飛衝天，需配合他人不按牌理出牌的模式，突破過往的保守，人生進入下一階段。8/20後火星進十一宮打破框架，有機會跨越階級，展現攻城掠地的企圖心，不過火星在11月逆行，他人給予的評價兩極，應重新修正自己，勇於接觸群眾、大膽作夢。

水星9月逆行，有機會與同學、手足敘舊，經歷金錢、價值觀的磨合，更有凝聚力。9月~10月命盤呈風箏格局，掌握人際應對之訣竅，有助於突破現況，反之易受到牽制。感情方面年底機會多，應先放下包袱，桃花來自生活周遭，決定權在己。

獅子座2022下半年星座運勢。(影片來源 / YouTube / 唐綺陽官方專屬頻道)

▍處女座

2022下半年，5月~10月木星八宮，金主出現、賺錢機會多，工作上遇到可敬的對手，受人羨慕與覬覦，將危機視為重生的開始。11月後木星逆行回七宮，合作、婚姻關係見真章，歷經磨合後共同努力邁進。8/20前火星在九宮，帶來積極的能量，與海外連結機會多，把握跨領域契機，有一鳴驚人的機會。8/20後火星進十宮，事業打開知名度，出現不按牌理出牌的貴人，多領域發展不設限，對新的身份、新事業興致勃勃。

水星9月逆行，當心老毛病復發，該好好養生，同時也容易成為話題人物，應虛心接受指教。9月~10月命盤呈風箏格局，價值觀的判斷會影響生涯規劃，反思值得投入之處並做出改變。感情方面將更加勇敢、顛覆以往形象，受志同道合者吸引，散發性魅力，宜篩選桃花對象。

處女座2022下半年星座運勢。(影片來源 / YouTube / 唐綺陽官方專屬頻道)

▍天秤座

2022下半年，諸星來到登峰造極的位置，迎來人生進階或事業上的好消息。8/20前火星在八宮，意識到投資理財的重要，支出與投資的多寡，關乎對未來的期望。8/20後火星九宮，對跨領域充滿企圖心，獲貴人指點，有機會擴充事業版圖或追求高等教育，應避免一味求快、一意孤行。5月~10月木星七宮，會遇到有脾氣主見的夥伴，應審慎思考合作關係，把握10月前行動。

水星9月逆行，透過他人意見自我覺察，修正後能更上一層樓。11月後木星逆行回六宮，追求目標也要顧及夥伴感受。9月~10月命盤呈風箏格局，調整好合作關係，有助事業版圖擴大，應放軟態度來面對矛盾衝突。感情方面，土星帶來相處壓力，考驗彼此的價值觀，單身者則有出乎意料的桃花，對方帶有自我的特質。

天秤座2022下半年星座運勢。(影片來源 / YouTube / 唐綺陽官方專屬頻道)

▍天蠍座

2022下半年，5月~10月木星六宮，凡事親力親為，組織擴張、工作量大，招募得力助手。11月後，木星逆行回五宮，名聲地位再創高峰，過往的累積獲得成果，年底運勢旺。8/20前火星七宮，有機會和意想不到的對象合作，打開思維以開放的心態去面對。8/20後火星八宮，展現投資理財的企圖心，以聰明的方式賺錢，斬斷不適當關係，重新開啟新局面。

下半年天蠍的諸星走在星盤左半部，主場回到手中，勇敢表達自我想法。水星9月逆行，正視內在恐懼與潛意識溝通。9月~10月命盤呈風箏格局，可以評估以往為工作、婚姻和家族的付出是否值得而進行調整。11、12月狀況更勝以往，桃花機會多，有對象者聚少離多應做好溝通，面對關係的震盪要勇於斷捨離。

天蠍座2022下半年星座運勢。(影片來源 / YouTube / 唐綺陽官方專屬頻道)

▍射手座

2022下半年，5月~10月木星五宮，形象煥然一新，工作方面創造力十足，8月~11月守護星逆行，應修正自我成為進步的動力。11月後木星逆行回四宮，更堅信自我渴望，做出斷捨離、重新開始。8/20前火星進六宮，工作突發狀況多，當心過勞，但也能打破過往模式創造新局面，職場上有機會三級跳，應避免紛爭或給人太過強勢的感覺。8/20後火星七宮，感受到人際關係的壓力，合作上應主動出擊。

下半年射手座有3顆星走在星盤上半及左半部，意味著將為自己而忙，並接觸有份量的人事物，但要當心壓力造成急症，應照顧好身體。水星9月逆行，人際圈汰舊換新，是思考生涯轉換的關鍵期。9月~10月命盤呈風箏格局，發揮創意的表現能吸引貴人，藉以跨越新領域、向上進階。感情方面備受矚目，有閃婚衝動，應正視婚姻關係中的問題，單身者桃花旺，展現魅力與自信，能吸引有身分地位的對象。

射手座2022下半年星座運勢。(影片來源 / YouTube / 唐綺陽官方專屬頻道)

▍摩羯座

2022下半年，8/20前火星五宮，凸顯與眾不同之處，有爆紅亮相的機會，容易與奇特的對象產生火花。8/20後火星進六宮，職場中展現完美主義，工作上充滿創意、更有靈魂，但要當心過度消耗造成急症，應多加養生、調整作息。5月~10月木星四宮，思考轉換職場、創業或搬家等事情，10/23前有貴人相助。11月後木星逆回三宮，朋友、手足成為貴人，明辨真正為自己著想的人。

下半年摩羯的諸星走在星盤上半部，過去的努力將被看見，並思考理財方式，採納周遭意見。水星9月逆行，反思事業、長輩與形象等議題，重新塑造自我品牌。9月~10月命盤呈風箏格局，家族的認同有助於事業成長，展現不凡才華、有貴人相助，但要避免因脾氣影響他人觀感。感情方面，獨特眼光令人矚目，有機會遇到身分差距大的對象，把握7到10月桃花運。

摩羯座2022下半年星座運勢。(影片來源 / YouTube / 唐綺陽官方專屬頻道)

▍水瓶座

2022下半年，諸星走在星盤上半部，事業蒸蒸日上，趨近理想與夢想。8/20前火星在四宮，家族、內部突發問題多，應把握契機去解決。8/20後火星進五宮，積極展現企圖心，不自我設限，有機會一鳴驚人。感情方面，因自信而吸引力大增，容易遇見一見鍾情的對象，已婚者的子女狀況多且難以掌控，或是表現優異帶來榮譽感。

5月~10月木星三宮，旅行、人際關係活絡，事業貴人來自朋友或手足，增廣見聞有助成長。11月後木星逆行回二宮，重新掌握人生目標，守護星8月底逆行，過去的努力將有收穫。水星9月逆行，應修正長遠目標、調整方針，積極配合他人。9月~10月命盤呈風箏格局，經營自己的新身分，貴人運大開，幫助加速打開格局，避免再自我設限。

水瓶座2022下半年星座運勢。(影片來源 / YouTube / 唐綺陽官方專屬頻道)

▍雙魚座

2022下半年，守護星海王星逆行，行事上應更謹慎收斂，5月~10月木星、火星二宮，會因為要扛責任而感到壓力，多留意身體狀況，積極治療或運動，多勞多得、把握正財運，11月後方能驗收成果。8/20前火星在三宮，有說走就走的旅行，與朋友、手足有價值觀上的衝突，展現包容力能拓寬人際圈。8/20後火星進四宮，積極重整內部問題，創建新的事業，家庭內部易有狀況，需臨機應變處理。

下半年雙魚的諸星走在星盤右半部，須配合外界需求，避免鴕鳥心態的處理方式。水星9月逆行，考驗親密的人際關係，金錢相關問題浮現。9月~10月命盤呈風箏格局，抱著破釜沉舟的決心，貴人運佳，應多接納他人建言。感情方面，桃花來自朋友介紹或不同領域的人士，7、8月諸星來到戀愛宮位，把握機會展現自我。