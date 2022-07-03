前警政署長陳家欽因堅持不接受警察人事關説而提前退休。前台南縣長蘇煥智表示，這凸顯小英政府在高階警官的任命上，出現了違反制度、倫理及專業，而朝向腐化墮落的危機。並批評蔡英文總統，完全以民間組織的身份，遙控政府的資源分配，從人事、公共採購、投資案，扮演深層政府利益分配及監督的角色。

蘇煥智表示，陳家欽接受媒體訪問，雖然表示其退休是爲了警察人事穩定；但也同時指出警察人事升遷面對許多「橫柴入灶」的關説壓力。為了維護警界專業及倫理，他選擇有所堅持。而引發外界側目。徐國勇更公開表示警察人力任命權，本來就是內政部長權限。針對徐國勇強硬的回應，警界寒心表示：「要升官只能攀附權貴！」

他說，陳家欽的退休，其實也凸顯了小英政府在高階警官的任命上，出現了違反制度、倫理及專業，而朝向腐化墮落的危機。台灣政府公權力核心，正被蔡英文政府的深層政府（deep state）掌控的危機。

蘇煥智表示，警政署長及高階警官的佈署，其實攸關一個國家的治安、貪污腐化、毒品，也是國安的重要一環。向來是歷任總統想牢牢掌握重要人事環節。尤其過去各縣市的警察局長，幾乎都是總統親自點頭的人選。所以歷年來想擔任縣市警察局長的人，幾乎都是想方設法接近總統的人馬。

他以前總統陳水扁時代為例，警界大多是走扁嫂阿珍的路線。而蔡英文擔任總統以來，各界其實都是走競選總幹事（同時也是小英之友會）洪耀福的路線。那個門路會通，其實也需總統同意授權。

他說，洪耀福很聰明的選擇不進入總統府及政府部門，而僅保留民進黨黨祕書長或後來智庫副董事長的民間身分，刻意避免陷入貪污治罪條例的相關問題風險。所以有關政府高階人事、相關案件的請托，幾乎都走洪耀福的路線。洪耀福以總統競選總幹事的身份及小英之友總幹事的名義，成為蔡政府的深層政府的代表。當然圍繞在他旁邊的人不少。

蘇煥智分析，Deep State為了發揮其極大化其影響力，所以最關心的是各部會部長是否聽話？是否好關説？過去蔡政府內閣用人讓人跌破眼鏡，許多資源的政治觀察家，都很驚訝為什麼蔡政府怎麼都是用台灣社會二、三流的人才呢？而且許多都是歷練不足的人。其實最大的關鍵就是「比較聽話」，Deep State的操盤手比較可以操控。深層政府（deep state）權力愈大，內閣就更弱化。

他認為，台面上的名義政府至少有明確的問責對象，尤其是有一定社會聲望的公職人員通常會一定的社會責任與道德底線。例如阿扁總統時的法務部長陳定南，從政期間清正廉潔，人稱「陳青天」。

但他說，蔡英文完全執政已經6年多，可是這一次蔡英文完全執政，完全不像阿扁時代，把內閣執政政績作為號召，儘可能將好手送進內閣，培養政治人才。反而蔡英文在完全執政下，卻刻意經營深層政府。

蘇煥智指出，蔡在選戰大贏完全執政的情形下，並沒有把選戰的總操盤手，送進總統府或政府部門；反而進入民間的黨組織，控制黨及小英後援會，完全以民間組織的身份，遙控政府的資源分配，從人事、公共採購、投資案，扮演深層政府利益分配及監督的角色。

他說，透過一個不必負起貪污治罪條例任何罪責的民間政黨人士，而且祇對蔡總統一人負責，因而可以更無禁忌的「喬人」、「喬事」。有事就由官員去承擔。而且內閣裡面也沒有像「陳定南」這一類的石頭擋路，甚至可以直接指揮部長辦事。

也因此，他說，破壞制度、專業、破壞警政倫理，對他們來說都是「小菜一碟」。而總統也很容易睜一眼 閉一眼「裝無辜」！很容易卸責。但蔡英文這8年讓人擔心的是「黑金滲透，腐蝕台灣的國安及公權力核心」！黑金腐敗大復辟！