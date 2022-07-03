知名作家「孟買春秋」日前到台南舉辦簽書會，台南市長承諾相贈一卡皮箱的台南美食，說到做到不僅讓網友讚嘆，孟買春秋感動之餘，還將整箱美食帶回法國僑居地。

知名作家「孟買春秋」日前到台南舉辦簽書會，台南市長黃偉哲相贈一卡皮箱的台南美食，讓他帶回法國僑居地。(翻攝孟買春秋粉絲專頁)

不少網友紛紛在粉專留言：「台南人說要下次請吃飯，就真的會請吃飯。」、「黃偉哲說到做到真男人」、「台南人的美味就是在我家巷口。」

孟買春秋的作者原為路透社前記者，常與先生（前路透總編菲爾史密斯（Phil Smith）），以幽默詼諧的角度針砭台灣時事，獲得廣大網友喜愛。

日前孟買春秋的新書分享會，巡迴全台各地，台南場特別選擇富饒歷史意味與充滿特色建築的台南知事館。黃偉哲也充分展現台南人的人情味，事前承諾相贈一卡皮箱台南美食，還派專人送達簽書會現場。

滿滿行李箱的美食包括：下營黑豆清蔭油、將軍牛蒡香鬆、柳營牛奶糖、玉井芒果乾、鹽水帥哥番茄乾、左鎮破布子、東山咖啡、西港胡麻油等，讓孟買春秋直呼：「太誇張了啦！」。網民紛紛讚嘆黃偉哲「說到做到真台南人」。